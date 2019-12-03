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محافظات

مش إلك دعوة.. لهجة الشراقوة تتصدر السوشيال ميديا.. وأهل الكرم: إهانة كبيرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
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محمد الطحاوي
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، في الأونة الأخيرة، موجة من الانتقادات من جانب البعض على لهجة أبناء محافظة الشرقية من خلال نشر عدد من العبارات والكلمات التي تميز أبناء شمال الشرقية دون غيرهم من سكان مصر.

وأعلن أبناء محافظة الشرقية وتحديدا سكان شمال الشرقية "فاقوس، أبو كبير، الصالحية، ههيا، الإبراهيمية" عن عدم رضاهم من تعليقات البعض والتي اعتبروها إهانة لهم ولجميع أبناء المحافظة، مؤكدين أن هذه العبارات ما هي إلا لهجة كمعظم اللهجات المنتشرة بمختلف المحافظات.

وحرص موقع "صدى البلد" على رصد أبرز العبارات والكلمات التي تميز أبناء الشرقية عن غيرهم ومعنى تلك العبارات.

أهم العبارات "مش ألك دعوة" والمقصود منها "خليك في حالك" و"حدانا" والمقصود منها "هنا" و"علاولة" والمقصود بها "خالص أو أبدا أو كثيرا" والفرخة مش الها وراك" وهذا يعني أن الفرخة ليس لديها أوراك".

واشتهرت عدد من القرى بتعطيش الحروف وقرى أخرى بكسر الحروف الأولى فمثلا بدلا من قول "أحمر" يتم النطق "إحمر" بكسر الهمزة وأصفر تنطق "إصفر" بكسر الهمزة.
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