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أخبار العالم

مصر تفضح قطر: دولة صغيرة تستخدم ثرواتها لبث الفوضى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:06 م
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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رحيم يسري
قال ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، السفير أمجد ماهر عبد الغفار، "لقد استخدمت هذه الدولة الصغيرة ثروتها الهائلة لنشر الفوضى"، وذلك خلال جلسة المرافعات في لاهاي حول قرار منظمة الطيران المدني "إيكاو" المتعلق بالأزمة الخليجية.

وأوضح "لقد اعترفت قطر علنا ​​بأن القيود المفروضة على مجالها الجوي نتيجة لنزاع طويل الأمد لا صلة له على الإطلاق بالطيران المدني"، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال".

وافتتحت الاثنين، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني "إيكاو"، بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018، للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ضد قطر.

وكانت دول المقاطعة الأربع قد اتخذت بعض الإجراءات السيادية ضد الحكومة القطرية، لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف.

وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها، وللتخفيف من الضغوط بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

من جانبها قالت سفيرة الإمارات لدى هولندا ممثلة الدولة أمام المحكمة حصة العتيبة، إن الإجراءات التي تم اتخاذها من ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، "جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول".
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