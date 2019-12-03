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حوادث

حبس عامل لاتهامه باقتحام مقر شركة في عابدين وسرقة 25 ألف جنيه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
حبس عامل لاتهامه
حبس عامل لاتهامه باقتحام مقر شركة
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس عامل 4 ايام على ذمة التقيقات لاتهامه باقتحام مقر شركة بعابدين وسرقة 25 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة عابدين من مدير شركة قرر بأنه حال توجهه للمحل عمله، الكائن بالطابق الأرضي بعقار فى شارع عدلي ـ دائرة القسم غير مأهول بالسكان اكتشف كسر درج الكاشير ودرج أحد المكاتب وسرقة مبلغ مالي ٢٥ ألف جنيه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بدرج الكاشير والمكتب كما تبين وجود ثقب بسقف المحل بمساحة 40 سم × 40 سم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بمخزن أوراق بمنطقة باب الشعرية، تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته مبلغ مالي ٢٥ ألف جنيه " من متحصلات الواقعة " وجاكوش وعتلة حديدية.

واعترف بارتكاب الواقعة باسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن العقار الكائن به المحل غير مأهول بالسكان خطط لسرقته.

وفي سبيل ذلك تمكن من دخول شقة كائنة أعلى المحل بإسلوب "كسر الباب" وقيامه بإحداث ثقب بأرضية الشقة ودخول المحل وسرقة محتوياته ، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباته الشخصية.
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