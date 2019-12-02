حقيقة وفاة ملكة بريطانيا

بعد انتشار شائعة وفاتها، خرج قصر باكينجهام عن صمته لتأكيد أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مازالت على قيد الحياة، وذلك عبر تداول الشائعة على تطبيق المراسلة واتساب بين مجموعة من الأصدقاء.



وبدأ هاشتاج موت الملكة أو #Queendead على تويتر، وتحول إلى تريند، بعد انتشار سكرين شوت من محادثة بين مجموعة من الأصدقاء، زعموا فيها أن وفاة الملكة سيتم إعلانه رسميا غدا، وأصدر تعليمات إلى البريطانيين للسباحة في القنال الإنجليزي إحياء لذكراها.



وسخر مصادر في تصريحات لصحيفة "ميل أونلاين" من الشائعة، قائلا إن العائلة الملكية اعتادت على هذا النوع من الشائعات، حيث تم تصوير الملكة خلال رحلتها من قلعة وندسور إلى قصر باكينجهام.



ومن المقرر أن تستضيف الملكة غدا حفل عشاء على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم، الذين سيحضرون قمة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في العاصمة البريطانية لندن.



وشوهدت الملكة -93 عاما- خلال حضورها حدثت، كما التقطت لها صورا خلال وجودها مع الأمير أندرو في قلغة وندسور خلال 22 نوفمبر الماضي.



وفي يوم الجمعة الماضي، أدلت ببيان حول هجمات جسر لندن، والذي جاء فيه: "لقد شعرنا أنا والأمير فيليب بالحزن لسماعنا عن الهجمات الإرهابية على جسر لندن".