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رياضة

مرتضى منصور: نواجه الشرقية كأنه ريال مدريد وسنتأهل لنهائي الأبطال.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:55 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خسارة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي يجب أن تكون الانطلاقة نحو التأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار منصور في مقطع مصور نشره عبر حسابه على موقع يوتيوب للتواصل الإجتماعي، إلى أنه لم يغضب من دعم اللاعبين للصربي ميتشو المدير الفني للفريق.

وقال رئيس الزمالك: "الخسارة أمام مازيمبي ليست نهاية العالم، لاعبينا رجال، وعلى مسؤوليتي سنتواجد في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا كما فعلناها من قبل في الكونفدرالية".

وأكمل: "لا مشكلة لدي في دعمكم لميتشو أو في حبكم لمدربكم أو لبعضكم البعض، لكن مشكلتي كانت في توقيته الذي جاء بعد هزيمة ثقيلة، ونحن منعنا النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

واختتم: "سنخوض مواجهة الشرقية كأننا نواجه ريال مدريد، ولقاء بريميرو دي أجوستو ستكون بحضور 15 ألف مشجع وستكون بداية الانطلاقة الجديدة لنا".
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