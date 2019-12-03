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سيارات

ريماك تكشف عن النسخة الإنتاجية من C_Two باسم جديد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:03 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تمكنت ريماك من إثبات نفسها في وقت قصير كشركة رائدة في التقنيات والسيارات الكهربائية، وستكشف عن أول سياراتها الإنتاجية في وقت قريب.

أنتجت ريماك سيارتين اختباريتين هما C_One و C_Two، وستصل السيارة الإنتاجية الأولى كسيارة مطورة من C_Two في معرض جنيف الدولي للسيارات العام المقبل، ولكنها ستحمل اسما جديدا لم تعلن عنه الشركة بعد، وربما تحمل تصميما مختلفا.

جدير بالذكر أن ريماك تمكنت من لفت أنظار شركات بارزة مثل بورش التي رفعت استثمارها في ريماك عدة مرات، وبينينفارينا التي أنتجت أول سياراتها بتقنية ومحركات ريماك.
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