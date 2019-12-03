ريماك تكشف عن النسخة الإنتاجية من C_Two باسم جديد

تمكنت ريماك من إثبات نفسها في وقت قصير كشركة رائدة في التقنيات والسيارات الكهربائية، وستكشف عن أول سياراتها الإنتاجية في وقت قريب.



أنتجت ريماك سيارتين اختباريتين هما C_One و C_Two، وستصل السيارة الإنتاجية الأولى كسيارة مطورة من C_Two في معرض جنيف الدولي للسيارات العام المقبل، ولكنها ستحمل اسما جديدا لم تعلن عنه الشركة بعد، وربما تحمل تصميما مختلفا.



جدير بالذكر أن ريماك تمكنت من لفت أنظار شركات بارزة مثل بورش التي رفعت استثمارها في ريماك عدة مرات، وبينينفارينا التي أنتجت أول سياراتها بتقنية ومحركات ريماك.

