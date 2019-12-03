بسبب اتفاق أردوغان والسراج.. اليونان تهدد بطرد السفير الليبي

توعد وزير الخارجية اليوناني الإثنين بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الأسبوع الماضي.



وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس "إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد"، مضيفا أنه يتم "إخفاء" الاتفاق عن اليونان.، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع الأربعاء اتفاقا عسكريا مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وذلك بشأن "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز التعاون العسكري والعلاقات بين القوتين، في خطوة لقت استياءا داخليا وخارجيا.



وتتميز العلاقات بين اليونان وتركيا بطابع حساس، خاصة أن أنقرة شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.