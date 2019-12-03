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مرأة

ببنطال غريب ولون شعر مختلف.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:41 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، قد ظهرت بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: لكنك لا تعلم عدد المرات التي شعرت فيها بالأذى، وتحملت لاني لا اريد إفلات إيديك".

وظهرت شمس الكويتية ببنطال ليجنز بألوان مختلفة، ويعم عليها اللون الأسود، وعليه طات جلد باللون الأسود، واختارت حقيبة باللون الأسود، مع حذاء باللون الأسود، والأبيض.

وتركت شمس الكويتية بشعر منسدل و خصلات منسدلة على وجهها، ولون شعر اشقر مختلف وجديد، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها السموكي ايز، مع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

فيما أبرزت إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث اختارت بعض الخواتم الأنيقة والناعمة على يديها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
شمس الكويتية شمس الكويتية
شمس الكويتية شمس الكويتية
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