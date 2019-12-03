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توك شو

منسق مشروع 2 كفاية: 370 ألف سيدة طلبن التوعية لتنظيم الأسرة.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
منسق مشروع 2 كفاية
منسق مشروع 2 كفاية
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قسم التوك شو
قالت راندا فارس، المنسق العام لمشروع "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بدأ اليوم إطلاق المرحلة الثانية من العيادات، مضيفة أنه افتتح العام الماضي في 3 ديسمبر 33 عيادة للكشف على السيدات وتقديم الخدمات والاستشارات.

وأضافت راندا فارس، من خلال الهاتف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC" أنه تمت إتاحة الخدمات على مستوى 10 محافظات في المناطق النائية، واستفادت منها 35 ألف سيدة بخدمات مجانية من خدمات المشورة والمتابعة الصحية أو العلاج والمتابعة.

وأشارت المنسق العام لمشروع "2 كفاية"، إلى أن اليوم المرحلة الثانية، ويفتتح بها 32 عيادة لتوقيع بروتوكولات للهيئة القومية للإنتاج الحربي التي توفر الأجهزة وشرائها، إلى جانب 32 جمعية معنية تشارك معنا.

وأوضحت المنسق العام لمشروع "2 كفاية"، أن بدء العمل بمشروع "2 كفاية" على الأرض في يناير 2019، لافتة إلى أن أهم المحاور للمشروع هو التوعية المباشرة من خلال 1200 متطوع والدخول إلى المنازل.

وتابع أنه نتج عن هذه الزيارات 370 ألف سيدة طلبن بالفعل توعية لتنظيم الأسرة ويتم تحويلهم للمتخصصين، لافتًا إلى أن وزارة الصحة توفر هذه الخدمات بالمجان وهذا المشروع يعمل تحديدا للأسر الأكثر فقرًا، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي وتوفر لهم مبلغا شهريا للمعيشة في الخدمة.
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