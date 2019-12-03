طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

قررت نيابة وادى النطرون، حبس عامل باليومية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته أثناء ممارسة العلاقة الزوجية وقيامه بإلقائها فى الشارع داخل جوال عارية بأحد الشوارع بالبحيرة.





«طلباتها كتير وزنانة» بتلك الكلمات أدلى المتهم باعترفات تفصيلية حول الجريمة، وقال إنه تزوج من المجنى عليها منذ فترةن وأثناء ممارسة العلاقة الزوجية يوم الحادث طلبت منى بعض الأموال والطلبات ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بضربها حتى الموت.





وتابع المتهم فى التحقيقات، أن زوجته كثيرة الطلبات لم يتحمل وبعد أن طلبت منه أموالا قام بضربها على رأسها بعصا حتى فارقت الحياة بين يديه وسقطت جثة هامدة.





وقف المتهم على راس زوجته القتيلة يفكر ماذا يفعل بها فاختمرت الفكرة فى رأسها بان يقوم بالتخلص منها بوضعها في جوال بدون ملابسها وتركها بأحد الشوارع بوادي النطرون.





وكانت الاهالى عثروا على جثة المجنى عليها داخل جوال بدون ملابس بأحد الشوراع، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة وبإجراء التحريات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض الجريمة.





ترجع أحداث الجريمة إلى تلقي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون بعثور دورية أمنية على جثة سيدة داخل جوال بشوارع وادي النطرون، ويوجد بها إصابات وكدمات.





وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المجنى عليها تدعي "ن.م.ش" 41 عامًا، ربة منزل ومقمية بوادي النطرون، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها ويدعي "م.ر.س" 44 عامًا عامل باليومية.





وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، قائلًا: "حدث مشادة بيني وزوجتي بعد ممارسة العلاقة الزوجية، حيث طلبت مني نقودًا، فتتطورت المشادة إلى مشاجرة وضربتها على رأسها بعصا، مضيفًا سقطت جثة هامدة، فقررت التخلص منها بوضعها بجوال بدون ملابسها وتركها بأحد الشوارع بوادي النطرون".



