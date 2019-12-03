ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة وادى النطرون، حبس عامل باليومية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته أثناء ممارسة العلاقة الزوجية وقيامه بإلقائها فى الشارع داخل جوال عارية بأحد الشوارع بالبحيرة.

«طلباتها كتير وزنانة» بتلك الكلمات أدلى المتهم باعترفات تفصيلية حول الجريمة، وقال إنه تزوج من المجنى عليها منذ فترةن وأثناء ممارسة العلاقة الزوجية يوم الحادث طلبت منى بعض الأموال والطلبات ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بضربها حتى الموت.

وتابع المتهم فى التحقيقات، أن زوجته كثيرة الطلبات لم يتحمل وبعد أن طلبت منه أموالا قام بضربها على رأسها بعصا حتى فارقت الحياة بين يديه وسقطت جثة هامدة.

وقف المتهم على راس زوجته القتيلة يفكر ماذا يفعل بها فاختمرت الفكرة فى رأسها بان يقوم بالتخلص منها بوضعها في جوال بدون ملابسها وتركها بأحد الشوارع بوادي النطرون.

وكانت الاهالى عثروا على جثة المجنى عليها داخل جوال بدون ملابس بأحد الشوراع، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة وبإجراء التحريات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض الجريمة.

ترجع أحداث الجريمة إلى تلقي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون بعثور دورية أمنية على جثة سيدة داخل جوال بشوارع وادي النطرون، ويوجد بها إصابات وكدمات.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المجنى عليها تدعي "ن.م.ش" 41 عامًا، ربة منزل ومقمية بوادي النطرون، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها ويدعي "م.ر.س" 44 عامًا عامل باليومية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، قائلًا: "حدث مشادة بيني وزوجتي بعد ممارسة العلاقة الزوجية، حيث طلبت مني نقودًا، فتتطورت المشادة إلى مشاجرة وضربتها على رأسها بعصا، مضيفًا سقطت جثة هامدة، فقررت التخلص منها بوضعها بجوال بدون ملابسها وتركها بأحد الشوارع بوادي النطرون".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار عز الدين غلوش رئيس نيابة وادى النطرون وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخويا ومراتي فضحوني .. المتهم بقتل شقيقه يروى تفاصيل الجريمة ويتهم زوجته بالزنا

حبس زوجة المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة بتهمة الزنا

فضحوني.. صورة المتهم بقتل شقيقه بسبب مقطع جنسي مع زوجته في الجيزة

جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل جوال بوادي النطرون

حدث فى البحيرة.. عامل يقتل زوجته بسبب مصروف البيت

حوادث وضحايا.. عامل يقتل زوجته بسبب مصروف البيت فى البحيرة.. مقتل عامل بسبب مشاجرة بـ بورسعيد.. وضبط أفراد عصابة ومقتل أحدهم فى مواجهة مع الشرطة

ترشيحاتنا

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

بحد أقصى 250 ألف جنيه.. النواب يقترح منح شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات

طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى لافتتاح المشروعات التنموية بدمياط

اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

AdvertisementS

سر الجثة العريانة فى البحيرة.. زوجها قتلها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية | تفاصيل

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

أول تعليق من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

بديل لمسكن آلام الأسنان وصفة طبيعية 3 مرات يوميا

هاشتاج كارتيرون يجتاح تويتر بعد توليه تدريب الزمالك.. شاهد تعليقات المغردين

اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

بعد تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. جماهير تتوقع طلب تعاقده مع مدافع الأهلي السابق كوليبالي

محمد خيري يتصدر جوجل بعد رحيله.. قصة انتحاره ودور أحمد زكي في إنقاذه

للوقاية من السرطان عليك بتناول معلقة من هذا الخليط يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة كالعادة.. هدى المفتي بدون مكياج تبهر الجمهور

ممثلة قديمة.. شاهد شقيقة هيدي كرم بإطلالة بيضاء تشعل الإنستجرام

بخصلات شعر ذهبية.. شاهد إطلالة ويزو الجديدة عبر إنستجرام