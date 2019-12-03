بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد

رصدت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي فاجأ فيها بريطاني في الثامنة والأربعين من عمره صديقته وعرض عليها الزواج بطريقة رومانسية بعد أن غنى لها أغنيتها المفضلة خارج محل عملها، فيما كان واقفًا فوق شاحنته في مشهد لا يُنسى.



وأفادت الصحيفة بأن "مايك أوجدين" أمضى أسابيع في التخطيط لعرض زواج رومانسي لا تنساه صديقته "جينور مارشال"، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، إطلاقًا.



وتوجه "أوجدين" بشاحنته إلى محل عمل صديقته في بلدة "وارينجتون" بمقاطعة "شيشاير" في إنجلترا، ثم صعد فوق الشاحنة استعدادًا لطلب يد "مارشال"، وفي الوقت ذاته كان أحد زملاء عروسه المستقبلية يقوم بتصوير عرض الزواج لحظة بلحظة.



وكذلك قامت زميلة أخرى لها، والتي كانت على علم بما يخطط له "أوجدين"، باصطحابها إلى الخارج بعد أن أخبرتها بوجود مشكلة، وفي هذه اللحظة بدأ هو في الغناء، في حين كانت صديقته لا تصدق عينيها في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تتفاعل معه وتشجعه، بحسب ما أوضحت الصحيفة.



وبعد أن انتهى من الغناء، اقترب من صديقته وقدم لها باقة زهور ثم عرض عليها الزواج، ووافقت هي على الفور وسط تصفيق زملائها والمارة الذين تجمعوا لمشاهدة ما يحدث.



وأشارت الصحيفة إلى أن "أوجدين" أمضى حوالي أسبوعين يتمرن على أداء الأغنية، كما قام بطباعة مجموعة من الصور التي تجمعهما ولصقها على شاحنته.



وانتشرت اللقطات الخاصة بعرض الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مؤخرًا، كما تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية.



ونقلت "ديلي ميل" عن "مارشال" قولها إنها لم يكن لديها أي فكرة بشأن ما كان يخطط له زوجها المستقبلي بمساعدة عدد من زميلاتها بالعمل، مؤكدة على أنها فوجئت بالأمر تمامًا لدرجة أنها لم تكن تصدق عينيها في البداية.