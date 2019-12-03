ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
رصدت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي فاجأ فيها بريطاني في الثامنة والأربعين من عمره صديقته وعرض عليها الزواج بطريقة رومانسية بعد أن غنى لها أغنيتها المفضلة خارج محل عملها، فيما كان واقفًا فوق شاحنته في مشهد لا يُنسى.

وأفادت الصحيفة بأن "مايك أوجدين" أمضى أسابيع في التخطيط لعرض زواج رومانسي لا تنساه صديقته "جينور مارشال"، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، إطلاقًا.

وتوجه "أوجدين" بشاحنته إلى محل عمل صديقته في بلدة "وارينجتون" بمقاطعة "شيشاير" في إنجلترا، ثم صعد فوق الشاحنة استعدادًا لطلب يد "مارشال"، وفي الوقت ذاته كان أحد زملاء عروسه المستقبلية يقوم بتصوير عرض الزواج لحظة بلحظة.

وكذلك قامت زميلة أخرى لها، والتي كانت على علم بما يخطط له "أوجدين"، باصطحابها إلى الخارج بعد أن أخبرتها بوجود مشكلة، وفي هذه اللحظة بدأ هو في الغناء، في حين كانت صديقته لا تصدق عينيها في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تتفاعل معه وتشجعه، بحسب ما أوضحت الصحيفة.

وبعد أن انتهى من الغناء، اقترب من صديقته وقدم لها باقة زهور ثم عرض عليها الزواج، ووافقت هي على الفور وسط تصفيق زملائها والمارة الذين تجمعوا لمشاهدة ما يحدث.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أوجدين" أمضى حوالي أسبوعين يتمرن على أداء الأغنية، كما قام بطباعة مجموعة من الصور التي تجمعهما ولصقها على شاحنته.

وانتشرت اللقطات الخاصة بعرض الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مؤخرًا، كما تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية.

ونقلت "ديلي ميل" عن "مارشال" قولها إنها لم يكن لديها أي فكرة بشأن ما كان يخطط له زوجها المستقبلي بمساعدة عدد من زميلاتها بالعمل، مؤكدة على أنها فوجئت بالأمر تمامًا لدرجة أنها لم تكن تصدق عينيها في البداية.
بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد
بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد
بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد
بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد
بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد
بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حادث سير في بريطانيا

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

بعد شفائها من السرطان.. سيدة محظوظة تربح مليون جنيه إسترليني.. شاهد

مغامر يقفز من طائرة ويهبط على دراجة نارية متحركة.. شاهد

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

خسائر جسيمة من محاولة ركن فاشلة.. وكاميرا المراقبة توثق ما حدث

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 -12- 2019 والقنوات الناقلة

بـ كلمات مؤثرة | فرج عامر ينعي شعبان عبد الرحيم

أم تشارك لقطات لطفلتها أثناء خضوعها لعلاج السرطان..شاهد

بهذه الكلمات نعى سعد الصغير الفنان شعبان عبد الرحيم | شاهد

تغييرات مرتقبة بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. تعرف عليها

شقيقة كريستيانو رونالدو توجه رسالة قاسية لـ فان دايك بعد إهانته لأخيها

AdvertisementS

عاجل | وفاة شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض

جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ شعبان عبد الرحيم قبل وفاته

سر الجثة العريانة فى البحيرة.. زوجها قتلها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية | تفاصيل

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

أول تعليق من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

شاهد | سيارة شعبان عبد الرحيم الغريبة.. فيديو

صدق أو لا تصدق | بلدان عربيان فقط صوتا لـ محمد صلاح في الكرة الذهبية

بعد وفاته | شاهد آخر عمل فني لـ شعبان عبد الرحيم

ماشفتش يوم عدل في جوازي | تصريح صادم لـ هنا الزاهد

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد

معجزة طبية.. بالفيديو نجاح أول عملية إعادة قلب للحياة بعد الموت

بطريقة غبية.. سرقة 10 كيلو ذهب من محل مجوهرات في السعودية