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منوعات

رضيع يموت محترقا بعد فشله في إنقاذ كلبه.. صور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:26 م
صدى البلد
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أحمد شريف
لقي رضيع مصرعه بعد أن حاول إنقاذ كلبه المحبب إليه، من حريق مميت نشب بمنزله، حيث ركض الطفل نحو بيته وهو يحترق لمساعدة كلبه المسكين.

توفي الطفل لوكي نيكولي ميسون البالغ من العمر عامًا ، في منزله بولاية أركنساس الامريكية عندما عاد إلى الجحيم لإنقاذ حيوان أليف العائلة وتوفي.

أكد رئيس وحدة الإطفاء أن والدي الطفل كانا خارج منزلهما وقت الحريق يوم السبت الماضي ، وفقًا لتقارير KARK-TV.

وأوضح رئيس الوحدة أنه أثناء طلب المساعدة وإخماد ألسنة اللهب ، فقدوا تعقب الرضيع الذي هرب إلى الداخل منزله المحترق لإنقاذ كلبه.

قال والد الطفل إن ابنه لم يتمكن من إنقاذ الجرو الذي "مات وهو يحاول حماية من النار" .
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