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تعليم

انطلاق فعاليات مؤتمر الصحة النفسية وتحدي الإدمان بجامعة حلوان

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض جامعة حلوان تحت عنوان" الصحة النفسية وتحدي الإدمان: بوابة مصر للتنمية المستدامة 2030"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

عقد المؤتمر برئاسة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض و حضور الدكتورة عفاف صلاح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة وفاء عثمان عبد الفتاح القائم بعمل رئيس قسم التمريض النفسي والصحة النفسية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مناقشة سبل تعزيز الوعي عن الصحة النفسية والادمان وكيفية عمل نمط حياة صحية للمرضى المدمنين، والتعرف على الاتجاهات المتقدمة في الصحة النفسية وتقييم هذه الاتجاهات.

وعرض المؤتمر مجموعة من المحاور وهي ضرورة الوعي بأهمية الصحة النفسية والادمان وأهمية اتباع نمط حياة صحي للمرضى المدمنين والإتجاهات المتقدمة في الصحة النفسية.

واستعرض المؤتمر مجموعة من الأبحاث في مجال التمريض حول التغيرات العضوية في المخ مع اضطراب الإدمان.

كما ناقش بحث عن الوعي بالصحة العقليه ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بحث عن تعديل نمط الحياة للمدمنين تجاه مراحل التعافي، والصحة العقلية للسيدات، كما قدم المؤتمر بحث حول خداع عينة تحليل المخدرات، وآخر عن التوجهات الاستراتيجية للصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وكذلك الصحة العقلية وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى بحث حول دعم اسكان المدمنين والمرضى العقليين، وبحث عن اضطراب الصحة العقلية واخر عن دور التمريض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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