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حوادث

اللوم عقوبة المسئول المستولي على أوراق العمل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بعقوبة اللوم ، وحاليًا مكلف بمهام وظيفة مستشار أ ـ بالدرجة العالية ، لشروعه في الاستيلاء علي 8 دفاتر حضور وانصراف خاصة بإدارة الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن أعوام من 2004 حتى 2010 .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الشروع في الاستيلاء على 8 دفاتر حضور وانصراف خاصة بإدارة الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن 8 سنوات ، من مبني الاتحاد ضمن متعلقاته الشخصية وكلف العاملين بنقل أكياس بيضاء الي سيارته كانت تحتوى علي هذه الدفاتر .

وقام الأمن بتفتيش الشنط وجد بها دفاتر حضور وانصراف ، وترك المحال للأمن ما تحفظوا عليه وطلب توصيل الباقي إلي السيارة الخاصة به .

واستندت المحكمة علي نص المادة (73) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، والمتضمنة: يحظر على العامل ، أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة أو صورتها من أوراق العمل أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كان خاصًا بعمل كُلف به شخصيًا .
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