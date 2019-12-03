اللوم عقوبة المسئول المستولي على أوراق العمل

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بعقوبة اللوم ، وحاليًا مكلف بمهام وظيفة مستشار أ ـ بالدرجة العالية ، لشروعه في الاستيلاء علي 8 دفاتر حضور وانصراف خاصة بإدارة الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن أعوام من 2004 حتى 2010 .



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الشروع في الاستيلاء على 8 دفاتر حضور وانصراف خاصة بإدارة الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن 8 سنوات ، من مبني الاتحاد ضمن متعلقاته الشخصية وكلف العاملين بنقل أكياس بيضاء الي سيارته كانت تحتوى علي هذه الدفاتر .



وقام الأمن بتفتيش الشنط وجد بها دفاتر حضور وانصراف ، وترك المحال للأمن ما تحفظوا عليه وطلب توصيل الباقي إلي السيارة الخاصة به .



واستندت المحكمة علي نص المادة (73) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، والمتضمنة: يحظر على العامل ، أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة أو صورتها من أوراق العمل أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كان خاصًا بعمل كُلف به شخصيًا .