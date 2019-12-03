لأصحاب الاختراعات .. تعرف على تفاصيل مبادرة طبق براءتك لطرح الابتكارات في الأسواق

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطلاق برنامج" طبق براءتك" بهدف تحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوي التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية.









واوضحت الأكاديمية أن ذلك يتم ذلك عن طريق:



1- انتقاء الاختراعات المصرية الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات في الملك العام.



2- دعمها ماديًا وتقنيًا للحصول علي منتج مبتكر "صنع في مصر" في الأسواق.





3- اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري لإنتاج منتج يسوق محليًا وخارجيًا.



4- بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلي بل أن بعضها قابل للتسويق عالميا.



5- هناك أهمية قصوى من استغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءة الاختراع المصري وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل.







6- سعى الأكاديمية لاستغلال الأفكار الإبداعية والاختراعات لدعم السوق المصري والمشاركة في تنمية التكنولوجيا في الأسواق المصرية والذي يترتب عليها تنمية الاقتصاد المصري من خلال برنامج لاستغلال براءات الاختراع القابلة للتنفيذ وذات الجدوى الاقتصادية إلى منتجات تسوق في الأسواق المحلية والعالمية بإسم "طبق براءتك".





7- الدعم ليس فقط للاختراعات المصرية والأفكار المبتكرة ولكن أيضا تصنيعها بأيدي مصرية والترويج لها في الأسواق.