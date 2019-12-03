برلماني: نقوم بدورنا التشريعي والرقابي بما ينفع الناس

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، أن الأعضاء في البرلمان يؤدون دورهم بكل أمانة وصدق علي مستوي الأداء التشريعي والرقابي، وفق ما نص عليه القانون والدستور، مؤكدا علي أن الضغط الأكبر في ذلك يكون علي نواب الفردي الذين يعملون دون حزب سياسي بجانبهم.



جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن نواب الفردي بالدوائر المختلفة يواجهون تحديات كبيرة علي أرض الواقع، حيث جهودهم تكون مخاطبة المواطن بشكل مباشر، وتقديم الخدمات والقيام بالدور الرقابي علي الأداء التنفيذي، مؤكدا علي أن حديثه بهذا المنطق لا يقلل من أداء نواب البرلمان الذين حصلوا علي عضويتهم من خلال القوائم الانتخابية.



ولفت إلي أنه كنائب فردي تم تكريمه مؤخرًا من رابطة الإعلاميين السياسيين والبرلمانين، مع عدد من النواب الآخرين، مؤكدا علي أن مثل هذه الفعاليات تدعمه وتؤكد أنه يسير علي الطريق الصحيح، مشيرا إلي أنه كنائب في دورته البرلمانية الأولي تقدم حتي الآن بـ8 أسئلة برلمانية، و83طلب مناقشة عامة، و65 طلب إحاطة، و14 بيان عاجل، ومشروع قانون، بواقع 190 طلب كلمة له بالجلسة العامة، و3مقترحات بقوانين، و77 اقتراح برغبة، وأيضا استجواب، مؤكدا علي أن هذه الجهود تدعم الملفات التشريعية والرقابية التي يعمل في إطارها مجلس النواب خلال دورته الحالية.



وأكد علي أن منهجه في هذا العمل ما يرضى ربه وضميره وما ينفع الناس وليس ما يرضى الناس، مؤكدا علي أنه قد يكون قصر في شيئ ولكن ذلك بناء على قرار كان قد اتخذه سلفآ بألا يضيع وقته فى معارك فردية وجانبية لا طائل منها وأن يكون تركيزه على الخدمات العامة والقيام بدوره بدورة التشريعي والرقابي الذى كفله لى الدستور المصري.