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برلمان

برلماني: وزارة التربية والتعليم لا تمتلك أماكن ليمارس الطلاب الرياضة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولى الرياضة اهتماما كبيرا للغاية لما لها من أثر إيجابى على حياة الجميع ذلك بجانب اهتمامها بالتعليم والصحة.

وأبدى حسين عشماوى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، اعتراضه على قرار وزارة التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسي، باعتبارها مادة أساسية "مادة نجاح ورسوب"، مع عدم إضافة درجاتها إلى المجموع الكلي، وذلك في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأشار عضو لجنة الرياضة، إذا كان التحدث عن رياضة حقيقية فيجب أن تطبق فى المدارس فى الأماكن وبالمعدات المخصصة لذلك وهو ما تفتقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولجأت إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاستغلال الهيئات الرياضية التابعة لها مثل مراكز الشباب والأندية ليستطيع طلبة المدارس ممارسة الرياضة.

وفى سياق آخر، أشاد حسين عشماوى بالدور الكبير الذى يقوم به وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى فى تنفيذ القوانين التى أصدرها مجلس النواب التى تهدف إلى تطوير الاستثمار فى الرياضة.
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