للاهتمام بالنواحي التعليمية.. محافظ أسوان يكافئ العاملين بمدرسة ابتدائية ويحيل مدير وحدة صحية للتحقيق.. ويتفقد مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة للصرف الصحي

محافظ أسوان يتفقد مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة للصرف الصحي

تطبيق كافة الاشتراطات والضوابط بتنفيذ مراحل المعالجة الثلاثية

محافظ أسوان يكافئ العاملين بمدرسة ابتدائية ويحيل مدير وحدة صحية للتحقيق





قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية لمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة للصرف الصحى بطاقة 32 ألف م3 وبتكلفة 100 مليون جنيه حيث رافقه خلالها مسئولو الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة نصر النوبة .





وقد إستمع محافظ أسوان لشرح من المسئولين تضمن مكونات وأسلوب ومراحل عمل المشروع ، كما تفقد المحافظ منطقة الأخوار والأحواض الجبلية المخزن فيها الملايين من كميات المياه نتيجة تأخر تشغيل المحطة .





وأكد اللواء أشرف عطية على أن التأخير فى تشغيل مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة بلانة ليس فى صالح المواطنين ولاسيما أنه يعد الحل الجذرى والنموذجى للقضاء على كافة الأثار السلبية حيث أنه لولا العناية الآلهية فى عام 2013 لكانت النتائج كارثية ولتعرضت القرى المجاورة لمخاطر جسيمة فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من مبانى ومساكن وزراعات والتى يمكن أن تحدث فى أى وقت نتيجة الزيادة المضردة فى كميات المياه المنصرفة على هذه الأحواض .





وطمأن محافظ أسوان المواطنين بأنه سيتم تطبيق كافة الإشتراطات والضوابط بتنفيذ مراحل المعالجة الثلاثية، بجانب الرقابة المشددة من الجهات المختصة والرقابية التى تحقق التأمين والأمان المطلوب للمواطنين صحيًا وبيئيًا وخاصة أن المياه المنتجة هو مياه نقية تمامًا وصالحة للشرب .





وأوضح أنه سيتم تنظيم زيارات جماعية للمواطنين بمرافقة المحافظ و أعضاء مجلس النواب للإطلاع على مشروع المعالجة الثلاثية بمحطات كيما كمشروع مماثل لمحطة بلانة للتأكد من مصداقية وشفافية تنفيذ هذه المنظومة بما يحقق صالح المواطن البسيط .





والجدير بالذكر بأنه سبق زيارة محافظ أسوان للمشروع إجتماع مع الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان لشئون المرافق واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لدراسة أفضل البدائل المتاحة لصرف المياه المطابقة للمواصفات الفنية و المعتمدة عالميًا وهى صالحة تمامًا لصرفها على المصارف المائية لخلوها من أى ملوثات أو بكتريا ضارة .





كما قام محافظ أسوان، بجولة ميدانية في مركز ومدينة نصر النوبة، حيث قام بتغيير خط سير البرنامج المعد مسبقًا لزيارة عدد من المواقع الخدمية .





وفاجأ محافظ أسوان المسئولين بزيارة مواقع أخرى وهو الذى أتبعه بإتخاذ قرارات حازمة تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب حيث قرر المحافظ صرف مكافأة مالية لأعضاء هيئة تدريس بمدرسة مجمع بلانة الإبتدائية المشتركة نظرًا للإهتمام بالنواحى التعليمية والأنشطة المختلفة منهم و أداء رسالتهم بكل جدية نحو أبنائهم الطلاب ، وهو ما لمسه المحافظ من مستوى تحصيل دراسى متميز أثناء مروره على الفصول وقاعات الأنشطة حيث تضم المدرسة 280 طالبا وطالبة موزعين على 7 فصول دراسية .





وفى نفس الجولة قرر اللواء أشرف عطية إحالة مدير الوحدة الصحية ببلانة أول إلى التحقيق بسبب سوء حالة النظافة العامة وخاصة دورات المياه العمومية، بجانب الإهمال فى الصيانة الدورية للأثاثات مع عدم الالتزام بقواعد المظهر العام للأطقم الطبية ، علاوة على إنتشار الحشائش والهيش بجوار مبنى الوحدة مما ينتج عنه إحتمال إندلاع الحرائق مستقبليًا .



