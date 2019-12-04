من أطيب الناس اللي في حياتي .. سوار النجار تنعى شعبان عبد الرحيم

نعت الفنانة التونسية سوار النجار، الراحل شعبان عبد الرحيم، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرم".



وكتبت سوار النجار قائلة "البقاء لله ربنا يرحمه يارب من اطيب الناس اللى شوفتهم في حياتى أنا لله وأنا إليه راجعون".



وتوفي فجر اليوم الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك في مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.



وكان شعبان عبدالرحيم، ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.



فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.







