العراق .. إضرام النار في القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف

أفادت تقارير إعلامية بنشوب حريق في مقر القنصلية الإيرانية بمدينة النجف في العراق، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع التي يتم فيها حرق المبنى وتعرضه للاعتداء.





ووفقا لقناة "العربية" فإن "حرق إطارات أمام القنصلية الإيرانية أدى لاشتعال النار في بوابتها الرئيسية".





وأضرم محتجون النار في مقر القنصلية الايرانية بالنجف أكثر من مرة مما أدى لاحتراق أجزاء منها.





وتشهد مختلف مدن العراق احتجاجات تطالب بإسقاط النظام، حيث يرفض المتظاهرون استمرار الحكومة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفسااد.





ووقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد.



