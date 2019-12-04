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مرأة

طرق تحضير طبق الفول على مائدة الإفطار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:41 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
طبق الفول رئيسى على مائدة الإفطار يمكنك تحضيره بطعم ومذاق مميز على مائدة الإفطار بطرق مختلفة لأمهر الشيفات .

الفول بالطحينة والبيض للشيف نجلاء الشرشابى

250 جرام فول مدمس
يضاف حلقات السجق
2 فص ثوم
ثمرة طماطم وفلفل مفرومة
ملح
زيت زيتون
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
نصف كوب فلفل حار مفروم
2 رغيف خبز بلدي

طريقة تحضير الفول بالطحينة

* تقلب الطماطم مع الثوم والفلفل الحار في الزيت ويضاف الفول والبقدونس وحلقات السجق ويقلب كل الخليط على النار ويمكنك تجميه بالبقدونس..


فول بالطماطم والثوم للشيف أميرة شنب

المقادير..
100 جرام سمن أو زيت
4 فصوص ثوم مهروس
علبة فول مهروس
100 جرام سمن او زيت لقلي البيض
1 1/2 كوب طماطم

طريقة التحضير

فى وعاء يحمر الثوم على النار وتوضع الطماطم ثم يضاف الماء ثم يضاف الفول
فى وعاء اخر يقلى البيض ويضاف إلى الفول ويقلب ويزين الوجه بالبقدونس
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