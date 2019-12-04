أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج اليوم الأول من الأسبوع السادس لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، وذلك خلال انطلاق الدور الثاني بدوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، والذي ينتهي مع بداية شهر يناير المقبل.





وانتهت مباريات اليوم الأول بالأسبوع السادس بـ " 103 " مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل " 17 " مواجهة بين مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرز اللاعبون "477" هدفاً في "120" مواجهة .



