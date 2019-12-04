بعد خبر طلاقها.. أصالة على انستجرام: «بعض المشاعر كأوراق الشجر»

وجهت أصالة نصري، رسالة غامضة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت أصالة نصري قائلة "بعض المشاعر كأوراق الشّجر ، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسه ممّا سيأتي ، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها ، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى ، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّها جذورها ،نقطة من المطر تكسر ضلعًا منّها ، ولفحة هواء تُطيّرها ، تُفتّتها ، وتُنهيها ..#أصاله".





وأحيت أصالة مؤخرًا حفلاً بموسم الرياض الذى أقيم على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، فى منطقة البوليفارد.





وأبهرت أصالة الجمهور بأداء مميز، وبدأت الحفل بأغنية "كان يهمنى" تلتها أغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلى نفسى، شف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبى، ذاك الغبى.





من جهة أخرى، حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 26 مليونا و38 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر "يوتيوب".





وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".





وأعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.





وكشف تامر أمين أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا وهى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".





وشاركت الإعلامية هبة الأباصيرى، تامر أمين فى تقديم الحلقة، والتى قالت عن أصالة، إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير، ليرد تامر أمين، ويقول إنها انفصلت.





وتابع تامر أمين قائلًا: "في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.



