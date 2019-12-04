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رياضة

المنشطات تضع روسيا في منطقة الحظر أولمبياً

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:07 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تواجه روسيا، المهددة بشكل جدي بالغياب عن أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، أزمة كبيرة بعد أن أوصت لجنة في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" بإيقافها أربعة أعوام عن المشاركة الدولية على خلفية تزوير بيانات المختبرات التي تم تسليمها إلى المحققين.

ودعت لجنة مراجعة الامتثال في "وادا" إلى الموافقة على عقوبة الإيقاف، التي ستحرم روسيا من المشاركة في طوكيو 2020، وأولمبياد الشباب والألعاب البارالمبية.

وذلك في حال تمت المصادقة على التوصية الناجمة عمَّا وصفه محققو "وادا" بـ "حالة خطيرة للغاية" من عدم الامتثال مع العديد من المخالفات الكبيرة، وبعد أن فحصت بيانات من مختبر موسكو للمنشطات، سلمت في يناير.
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