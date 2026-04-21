التنمية الصناعية واتحاد الصناعات يطلقان مسارًا جديدًا لتيسير التراخيص ودعم الاستثمار الصناعي

شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، عقب تشكيلها بعد الانتخابات الأخيرة برئاسة المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، في إطار جلسات العمل المشتركة مع مجتمع الأعمال لبحث التحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها.



وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم يمثل نهج عمل رئيسي للهيئة، في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مشيرة إلى أن لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات تمثل منصة فعالة لرصد التحديات ووضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يساهم في تسريع إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت أن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع الإدارة العامة للحماية المدنية لبحث تذليل المتطلبات الخاصة بالاشتراطات الفنية، بما يتوافق مع الكود المصري الصادر عام 2025، مشيرة إلى دراسة توحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية لتكون كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين.

وفيما يتعلق بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، أوضحت رئيس الهيئة أن الهدف منه التيسير على المستثمرين، حيث تمت زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح بأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة وبموافقة الجهات المختصة.

وأضافت أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن، من بينها مدينة بدر التي تم طرح 35 قطعة بها مؤخرًا، مشيرة إلى أن الطروحات تتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة.

وتطرقت المناقشات إلى دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية، حيث رحبت الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة الاستفادة منها في تطوير السياسات الصناعية بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.



من جانبه، أكد المهندس محمود سرج أن اللجنة تستهدف وضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة، والعمل على حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة وجهودها في تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.



وأشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون مع الهيئة في تيسير إصدار التراخيص بمنطقة شق الثعبان، موضحًا أنه تم إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة وجيزة، إلى جانب التقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت.