الأعلى للآباء والمعلمين يثمن جهود وزير التعليم في دعم الطلاب المبدعين تكنولوجياً

أشاد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بالخطوة الرائدة التي شهدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتمثلة في حصول أول دفعة من الطلاب المبدعين بالمرحلة الثانوية على الشهادات المعتمدة من دولة اليابان، عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات منصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، عن اعتزازه ببرقية التهنئة التي وجهها الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأبنائه الطلاب، مؤكداً أن حرص وزير التعليم على رعاية هذه النوابغ يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء إنسان قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وقال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين "إن تسلم طلابنا لشهادات دولية معتمدة من اليابان في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي هو برهان قوي على أن الطالب المصري يمتلك القدرات التنافسية العالمية إذا ما توفرت له البيئة التعليمية والتقنية المناسبة."

وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين كافة أولياء الأمور إلى استثمار هذا النجاح ودعم أبنائهم في مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً على حث الطلاب على استكمال مسيرة البحث والتعلم في علوم العصر. والتركيز على البرمجة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما لغة العصر ومحرك الاقتصاد العالمي مستقبلاً. و تبني نهج العمل الجاد الذي أشار إليه السيد الوزير في رسالته، لتحويل الطاقات الإبداعية إلى مشروعات ملموسة تخدم الوطن.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكافة المبادرات التي تتبناها الوزارة تحت قيادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والتي تهدف إلى رقمنة التعليم وتطوير مهارات الطلاب التكنولوجية، بما يضمن صياغة مستقبل واعد يضع مصر في مصاف الدول الرائدة تكنولوجياً، متمنياً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً ، قالت خلاله أنه بكل الفخر والاعتزاز، يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لطلابنا المبدعين في المرحلة الثانوية بمناسبة تسلمهم الشهادات المعتمدة من اليابان بعد نجاحهم في اختبار منصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، معرباً عن خالص الأمنيات لهم بدوام التوفيق والسداد.

وخلال بيان وزارة التربية والتعليم ، توجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف برسالة للطلاب والطالبات، أكد خلالها على ضرورة مواصلة العمل الجاد والمثابرة والاستثمار في طاقاتهم الإبداعية، وبذل قصارى جهدهم في اكتساب علوم العصر؛ ليس فقط لتحقيق التميز الأكاديمي، بل لصياغة مستقبل واعد يليق بطموحاتهم ويضعهم في مصاف رواد التكنولوجيا عالميا.