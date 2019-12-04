اليوم..مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب يناقش ملفات حيوية

يعقد مجلس إدارة الأهلي اليوم إجتماعًا هامًا عاصفًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لمناقشة عدد من الملفات ابرزها إعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية الأخيرة بعد عدم إكتمال النصاب القانوني، كما يناقش المجلس ملف تجديد عقود المديرين السنوي التي تنتهي بنهاية ديسمبر وهو الملف الذي يحظي بمتابعة وترقب كبير داخل القلعة الحمراء.ويشهد ملف التقييم جميع مديري الإدارات داخل النادي بفروعه الثلاث، كما يناقش المجلس في إجتماعه الموقف النهائي لبعض المشروعات الإستثمارية الجديدة التي تقدمت بها إدارة التسويق وتوصلت إلي إتفاقات شبه نهائية فيها بحيث تدر دخلًا علي النادي لن يقل عن 100 مليون جنيه سنويًا.وعلي صعيد أخر، يعود الفريق الأول للكرة لتدريباته مباشرة باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها بعد غد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وتعد المباراة التي ستقام في ملعب السلام بحضور 10 الأف متفرج مفصلية إلي حد بعيد في مشوار أبناء الرداء الاحمر بعد الخسارة من النجم الساحلي بهدف نظيف الجمعه الماضي في المباراة التي جرت بالملعب الإوليمبي برادس.ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود علي معلول ومحمود متولي وحمدي فتحي للإصابة وكريم نيدفيد ومحمود محمود للإصابة وعدم القيد الأفريقي ، وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني قد حرص علي منح عدد من اللاعبين راحة سلبية في مباراة بني سويف التي جرت مساء أمس في دور الـــ32 لمسابقة كأس مصر وعلي رأسهم رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد هاني وعمرو السوليه وجونيور أجايي بهدف تجهيزهم لمواجهة الهلال السوداني.وطالب السويسري رينيه فايلر من لاعبيه بإغلاق كل الملفات الحالية والتركيز في مواجهة الهلال السوداني التي تعتبر عنق الزجاجه وضرورة عدم فقد أي نقاط في تلك الفترة مهما كانت الأمور .