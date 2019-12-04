تعليق صادم من شيرين رضا على ظهورها في كليب مع عمرو دياب | فيديو





وأوضحت شيرين رضا قائلة : عمرو دياب بظل والد ابنتى وسيكون دائما فى حياتى وأنا كذلك بالنسبة له".



يذكر ان شيرين رضا شاركت منذ ايام فى الدورة الاخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كعضو لجنة تحكيم الفيلم العربى.





ردت الفنانة شيرين رضا عن سؤالها عن مدى إمكانية مشاركتها فى كليب مع زوجها السابق عمرو دياب بطريقة صادمة.وقالت شيرين رضا خلال لقائها فى برنامج " theinsiderar" : ان سؤال لو طلب منك عمرو دياب المشاركة فى فيديو كليب هو سؤال افتراضى وانا لا احب ان اجيب على هذه النوعية من الاسئلة.وأضافت: اننى احب الفن ومشاركتى فى أى عمل نابع اولا من مدى امكانية متعتى به وهو اسلوبى فى التفكير حيث شاركت فى كليب اغنية "سقفة" و 3 دقات" كوني كنت مقتنع بهما واستمتعت بالمشاركة فيهما.وتابعت: "اذا طلب مني عمرو دياب المشاركة فى فيديو كليب ووجدته مناسبا بالنسبة لى وفى مقدرتي أن أشارك سأفعل ذلك دون تردد".