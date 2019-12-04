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مرأة

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:45 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.

وظهرت نسرين طافش، بجيب قصيرة باللون الأسود مما أبرزت عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معها قميص باللون الأبيض و بأكمام طويلة مما أضاف لمسة أنيقة لإطلالتها، وحزام خصر عريض وهو ما ابرز وزنها المثالى.

وانتعلت نسرين طافش حذاء مكشوفا بكعب عالى باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها الناعمة.

واعتمدت نسرين طافش فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها مع أحمر شفاة باللون الأحمر النارى الذى أظهر جمال أنوثتها.

وأعلنت الفنانة نسرين طافش أنها منشغلة حاليا بتحضيرات فيلم ومسلسل مصريين.

وقالت نسرين طافش إنها تفكر في الجمع بين كل عناصر المسرح الذي درسته، في عمل مسرحي غنائي استعراضي راقص.

وأشارت نسرين طافش إلى أنها تحب جميع أنواع الرقص، مثل رقص الصالونات، والرقص التعبيري والفلكلوري، إلى جانب حبها للغناء والتمثيل.
بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها
بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها
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