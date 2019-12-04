ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعيين نهلة العشماوي عميدا لكلية الصيدلة بطنطا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:41 م
بتعيين الدكتورة
بتعيين الدكتورة نهلة العشماوي عميدا لكلية الصيدلة
Advertisements
احمد علي
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا قرار رقم 605 لسنة 2019 بتعيين الدكتورة نهلة السيد عبدا الله العشماوي عميدًا لكلية الصيدلة حتي تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة في 18/10/2021.

ومن جانبه قدم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا التهنئة للدكتورة نهلة العشماوي متمنيًا لها دوام التوفيق في مهام منصبها الجديد والإرتقاء بكليتها علميًا وعمليًا لأفضل الدرجات.

حصلت الدكتورة نهلة العشماوى علي بكالوريوس (العلوم الصيدليه ) من جامعة طنطا ، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1984، ودرجة الماجستير في (الكيمياء الحيوية) من جامعة طنطا عام 1990، ثم درجة دكتوراه الكيمياء الحيوية من جامعة طنطا عام 1996.

وتدرجت في الوظائف العلمية حتى عُينت أستاذًا بقسم الكيمياء الصيدلية بالكلية عام 2007، ورئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية عام 2012 لمدة ثلاث سنوات و ثم شغلت منصب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب عام 2014، ثم عميدًا للكلية بقرار جمهوري لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من سبتمبر 2016.
Advertisements

ترشيحاتنا

رسميا| قناة Ten تعلن توقف البث لأسباب تمويلية

أريد أن أخرج.. راكب يحاول فتح الطائرة خلال رحلة إلى السعودية

بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية شديدة.. فيديو

مساواة القيمة الإيجارية بسعر جرام الفضة.. مشروع بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم

مصادر: الانتقال لـ الأهلي سبب تغريدة محمود كهربا الغامضة

أخبار الرياضة.. رسالة غامضة من أحمد فتحي.. محمد صلاح ينافس على الأفضل أفريقيا.. انفراجة فى الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور

قفطان مغربي.. ديانا حداد تتألق في احتفالات اليوم الوطني للإمارات

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا البطاطس وكاتشب و شاي بالتوابل