تعيين نهلة العشماوي عميدا لكلية الصيدلة بطنطا

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا قرار رقم 605 لسنة 2019 بتعيين الدكتورة نهلة السيد عبدا الله العشماوي عميدًا لكلية الصيدلة حتي تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة في 18/10/2021.



ومن جانبه قدم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا التهنئة للدكتورة نهلة العشماوي متمنيًا لها دوام التوفيق في مهام منصبها الجديد والإرتقاء بكليتها علميًا وعمليًا لأفضل الدرجات.



حصلت الدكتورة نهلة العشماوى علي بكالوريوس (العلوم الصيدليه ) من جامعة طنطا ، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1984، ودرجة الماجستير في (الكيمياء الحيوية) من جامعة طنطا عام 1990، ثم درجة دكتوراه الكيمياء الحيوية من جامعة طنطا عام 1996.



وتدرجت في الوظائف العلمية حتى عُينت أستاذًا بقسم الكيمياء الصيدلية بالكلية عام 2007، ورئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية عام 2012 لمدة ثلاث سنوات و ثم شغلت منصب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب عام 2014، ثم عميدًا للكلية بقرار جمهوري لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من سبتمبر 2016.