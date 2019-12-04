بالصور | شابة بريطانية تتحرش بركاب قطار لندن.. وتواجه 6 اتهامات

اعتقلت شابة بريطانية، تبلغ من العمر 24 عاما، على متن قطار بتهم الاعتداء الجنسي، وذلك خلال عودتها إلى منزلها من حفل.



وأظهرت لقطات فيديو صادمة قيام الفتاة بتهديد الركاب، وتحرشت بأحدهم.



ووقع الحادث مساء أمس الاثنين على متن القطار المتجه من العاصمة لندن إلى إسكس، وسجله الركاب الذين طالبوا الفتاة بالتوقف عن التحرش بالركاب الآخرين.



وقال المتحدث باسم شرطة النقل البريطانية تم اعتقالها وتقبع حاليا في السجن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الفتاة من منطقة بويرس جيفورد، وتم اعتقالها بتهمتي اعتداء جنسي و4 اتهامات أخرى بالاعتداء، وستظل في الحجز إلى حين انتهاء التحقيقات.



وقال جون ماسون ، من منطقة ستانفورد لو هوب بإسيكس، الذي صور أفعال الفتاة: 'كنت أفكر بهدوء في أعمالي الخاصة، لكن هذه الفتاة كانت تزعج الجميع وفي نهاية اليوم عليك أن تتخذ موقفا".