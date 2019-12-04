بشرى سارة.. بحث جديد يكشف عن علاج فعال لمكافحة سرطان الجلد

تشير دراسة جديدة إلى أن العلاج غير الجراحي الذي يسمى العلاج الموضعي ذي الجرعة العالية قد يكون خيارًا لبعض المصابين بسرطان الجلد,



وأشار موقع healthline، إلى أن هناك بحثا جديدا في الاجتماع السنوي لجمعية الإشعاع لأمريكا الشمالية، يشير إلى أن هناك شكلًا من أشكال العلاج الإشعاعي يمكن أن يكون بديلًا فعالًا للجراحة لبعض الأشخاص المصابين بسرطان الجلد.



ويتسبب سرطان الجلد في حدوث المزيد من الوفيات لأنه من المحتمل أن ينتشر إلى خلايا أخرى في الجسم ، لكنه أقل شيوعًا من سرطانات غير الميلانينية.



وقالت الدكتورة أشواثا نارايانا ، رئيسة قسم علاج الأورام الإشعاعي بمستشفى في نيويورك: "بالنسبة للمرضى المسنين الذين لا يشفىون أيضًا وقد يعانون من مشاكل طبية إضافية ، قد لا تكون الجراحة هي الخيار الأفضل" ، بالوضع الحالي.



ويمكن للأشخاص ذوي الخبرة الواسعة في مجال السرطان والجلد تزويد المرضى بمزايا وعيوب العلاج بما في ذلك العلاج الإشعاعي الموضعي."

