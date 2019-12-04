ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مبادرة حياة كريمة.. مستقبل وطن يوزع 150 بطانية في كفر الشيخ

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:37 م
مستقبل وطن يوزع 150
مستقبل وطن يوزع 150 بطانية في كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
وزّع حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ 150 بطانية بأمانة مركز مطوبس، تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب، إن أمانة مطوبس وزّعت اليوم 150 بطانية على أهالينا بدائرة المركز تحت شعار (اطمئنوا إحنا معاكم) ضمن مُبادرة حياة كريمة لشعب عظيم.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بمركز مطوبس وإيهاب المسمارى أمين التنظيم بالمركز.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساعدة أهالينا بجميع المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مستقبل وطن في احتفالية المولد النبوي بأسيوط: ولدنا من بطن الشارع لمحاربة قوى الشر

دورى مستقبل وطن.. جماهير كفر الشيخ سعداء بصعود فريقها للدور قبل النهائي

مستقبل وطن ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فـ27 محافظة..أشرف رشاد يحضر ختام الفعاليات بالمنوفية والفيوم والجيزة وكفر الشيخ.. نواب وقيادات الحزب يشاركون فى دوائرهم..وتكريم 12 من أسر شهداء الدقهلية

بمشاركة 75 ألف لاعب.. مستقبل وطن ينهى دورى كرة القدم بـ 27 محافظة

ضمن مبادرة حياة كريمة.. مستقبل وطن يوزع 200 لحاف بكفر الشيخ

توزيع بطاطين وسلع غذائية..نشاط مكثف لـ حزب مستقبل وطن بالمحافظات

ترشيحاتنا

مبروك عطية: التفكير في أي سوء ليس حراما إلا في هذا الأمر

من حيث المرتب والتمثيل .. قرار جمهوري بمعاملة طارق عامر كـ نائب رئيس وزراء

من الأجرأ.. شاهد | متسابقات ملكة جمال المراهقات يتألقن بفساتين مثيرة

بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019

جحود أبوين .. طبيب أسنان وزوجته يتخليان عن توءمهما لرفض أسرته الزيجة

أهداف مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه

مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.. شاهد حضورا جماهيريا في العرض الأردني بر

100 صورة من عزاء شعبان عبد الرحيم