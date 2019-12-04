مبادرة حياة كريمة.. مستقبل وطن يوزع 150 بطانية في كفر الشيخ

وزّع حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ 150 بطانية بأمانة مركز مطوبس، تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب، إن أمانة مطوبس وزّعت اليوم 150 بطانية على أهالينا بدائرة المركز تحت شعار (اطمئنوا إحنا معاكم) ضمن مُبادرة حياة كريمة لشعب عظيم.





وجاء ذلك بحضور الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بمركز مطوبس وإيهاب المسمارى أمين التنظيم بالمركز.



