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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغباري : إسرائيل لن تقتحم رفح الفلسطينية.. وتستخدم القصف المدفعي والطيران وحدهما

صدى البلد

علق اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسير المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة.

 

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وقال محمد الغباري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مصر تعمل لصالح القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة ".

 

 وأضاف الغباري :" الجهود المصرية صادقة ومقترحات مصر بناءة ومن الممكن أن تصل إلى أهداف إيجابية ".

وتابع :" هناك ضغوط دولية على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ونجد احتجاجات في مختلف أنحاء العالم".

 

واكمل محمد الغباري :" إسرائيل لن تقوم باقتحام رفح الفلسطينية وستستخدم القصف المدفعي والطيران فقط ".

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