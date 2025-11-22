قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات حملة التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات تحت شعار "تحرك الآن من أجل حماية حاضرنا وتأمين مستقبلنا"، وذلك برعاية المحافظة وبالتعاون مع وزارات الزراعة والصحة والبيئة، ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور جمال سيد، مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي، والدكتورة جاكلين بينات، القائم بأعمال ممثل منظمة الفاو في مصر، إضافة إلى عدد من المربين، فيما شارك الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

التصدي لتغير المناخ

وتأتي الحملة ضمن أنشطة مشروع التصدي لتغير المناخ من خلال التنمية المستدامة للثروة الحيوانية (TACLIM)، وبدأت فعالياتها بعزف السلام الجمهوري.

الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، دعمه الكامل للحملة وكل الجهود العلمية والميدانية الرامية لتعزيز الوعي بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مشيراً إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات باتت قضية عالمية تتطلب عملاً جماعياً لحماية الصحة العامة والحفاظ على الثروة الحيوانية. وقال إن صحة الحيوان تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة، خاصة مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

التوسع في إنشاء مجمعات الألبان

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل على دعم المربين من خلال التوسع في إنشاء مجمعات الألبان والحظائر النموذجية وتوفير الأعلاف وتنظيم القوافل البيطرية، إلى جانب تشجيع نشر السلالات عالية الإنتاجية. كما شدد على أهمية تعزيز التواصل بين المربين والقطاع البيطري لضمان وصول التوعية والإرشاد لكل العاملين بهذا المجال.

مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات

وأشاد المحافظ بالدور المحوري للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكداً أن مشاركة وفد الفاو في الفعالية تعكس أن مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات ليست مسؤولية محلية فحسب، بل قضية دولية تستوجب تكامل الجهود والشراكات.

وكشف المحافظ عن مبادرة جديدة تتضمن افتتاح فرعين لصيدلية الإسعاف بمدينة أسيوط، مع دراسة إنشاء صيدلية إسعاف مخصصة للأدوية البيطرية تعمل على مدار 24 ساعة، يدعمها فريق بيطري متخصص للتعامل السريع مع البلاغات الميدانية، مؤكداً استعداد المحافظة لتوفير المواقع والدعم اللازم لتنفيذ المبادرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين بينات أهمية التوعية وتنمية الثروة الحيوانية، مشيدة بدور محافظة أسيوط والتعاون المثمر بين الجهات الدولية والحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض الدكتور حامد موسى الأقنص، في مداخلته عبر الفيديو، جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في ترشيد استخدام المضادات الحيوية وتعزيز نظم الرقابة والممارسات السليمة داخل الحقول والمزارع.

وفي ختام الفعاليات، التقط المشاركون صورة تذكارية مع محافظ أسيوط، توثيقًا لانطلاق حملة تهدف لحماية الثروة الحيوانية وصون صحة الإنسان والمجتمع.

