أبرز مباريات اليوم السبت 22-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت 22 - 11- 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فوريست في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساءً على قناة ON SPORT 1

مودرن سبورت X البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 1

طلائع الجيش X إنبي – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز X الجيش الملكي - الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

الأهلي X شبيبة القبائل – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

صن داونز X سانت إيلوا لوبوبو – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 2

الترجي X الملعب المالي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

بيراميدز X ريفرز يونايتد – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

نهضة بركان X باور ديناموز – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X وست هام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 9

برايتون X برينتفورد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

فولهام X سندرلاند – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ليفربول X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

فياريال X مايوركا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



كالياري X جنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

أودينيزي X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

نابولي X أتالانتا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس X ستراسبورج – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

رين X موناكو – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 10:05 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج X هامبورج – الساعة 4:30 مساءً

بايرن ميونخ X فرايبورج – الساعة 4:30 مساءً

بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 مساءً

هايدينهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 مساءً

فولفسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 مساءً

كولن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك X النجمة – الساعة 3:40 عصرا على قناة 3 Thmanyah

الاتفاق X الفيحاء – الساعة 4:25 مساءً على قناة 2 Thmanyah

الهلال X الفتح – الساعة 4:40 مساءً على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

أم صلال X الريان – الساعة 4:30 مساءً على قناة AL KASS One

السد X السيلية – الساعة 6:30 مساءً على قناة AL KASS One

مواعيد مباريات الدوري الاماراتى والقنوات الناقلة

اتحاد كلباء X البطائح – الساعة 2:40 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2

الوصل X عجمان – الساعة 2:40 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

العين X الجزيرة – الساعة 5:30 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 1