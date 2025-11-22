قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 22-11-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات

تنطلق اليوم، السبت 22 - 11- 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فوريست في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساءً على قناة ON SPORT 1

مودرن سبورت X البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 1

طلائع الجيش X إنبي – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
يانج أفريكانز X الجيش الملكي  - الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

الأهلي X شبيبة القبائل – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

صن داونز X سانت إيلوا لوبوبو – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 2

الترجي X الملعب المالي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6      

بيراميدز X ريفرز يونايتد – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6    

نهضة بركان X باور ديناموز – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
شباب بلوزداد X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 7      

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 بيرنلي X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X وست هام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 9

برايتون X برينتفورد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4  

فولهام X سندرلاند – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3    

ليفربول X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 8    

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1      

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6    

برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1  

أوساسونا X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

فياريال X مايوركا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2    

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X جنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD    

أودينيزي X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD    

فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD    

نابولي X أتالانتا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD    

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 لانس X ستراسبورج – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

رين X موناكو – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3  

باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 10:05 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X هامبورج – الساعة 4:30 مساءً 

بايرن ميونخ X فرايبورج – الساعة 4:30 مساءً 

بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 مساءً 

هايدينهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 مساءً 

فولفسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 مساءً 

كولن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X النجمة – الساعة 3:40 عصرا على قناة 3 Thmanyah

الاتفاق X الفيحاء – الساعة 4:25 مساءً على قناة 2 Thmanyah

الهلال X الفتح – الساعة 4:40 مساءً على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
أم صلال X الريان – الساعة 4:30 مساءً على قناة AL KASS One

السد X السيلية – الساعة 6:30 مساءً على قناة AL KASS One

مواعيد مباريات الدوري الاماراتى والقنوات الناقلة
اتحاد كلباء X البطائح – الساعة 2:40 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2

الوصل X عجمان – الساعة 2:40 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

العين X الجزيرة – الساعة 5:30 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الدوري المصري الدوري الاماراتي الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مجدى عاشور يجيب

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد