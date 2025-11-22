أبرز مباريات اليوم السبت 22-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت 22 - 11- 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فوريست في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساءً على قناة ON SPORT 1
مودرن سبورت X البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 1
طلائع الجيش X إنبي – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
يانج أفريكانز X الجيش الملكي - الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
الأهلي X شبيبة القبائل – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
صن داونز X سانت إيلوا لوبوبو – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 2
الترجي X الملعب المالي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
بيراميدز X ريفرز يونايتد – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
نهضة بركان X باور ديناموز – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
شباب بلوزداد X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X وست هام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 9
برايتون X برينتفورد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
فولهام X سندرلاند – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
ليفربول X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
أوساسونا X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
فياريال X مايوركا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X جنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
أودينيزي X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
نابولي X أتالانتا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس X ستراسبورج – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
رين X موناكو – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 10:05 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X هامبورج – الساعة 4:30 مساءً
بايرن ميونخ X فرايبورج – الساعة 4:30 مساءً
بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 مساءً
هايدينهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 مساءً
فولفسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 مساءً
كولن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X النجمة – الساعة 3:40 عصرا على قناة 3 Thmanyah
الاتفاق X الفيحاء – الساعة 4:25 مساءً على قناة 2 Thmanyah
الهلال X الفتح – الساعة 4:40 مساءً على قناة 1 Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
أم صلال X الريان – الساعة 4:30 مساءً على قناة AL KASS One
السد X السيلية – الساعة 6:30 مساءً على قناة AL KASS One
مواعيد مباريات الدوري الاماراتى والقنوات الناقلة
اتحاد كلباء X البطائح – الساعة 2:40 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2
الوصل X عجمان – الساعة 2:40 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1
العين X الجزيرة – الساعة 5:30 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 1