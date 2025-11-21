ولادة واستئصال ورم.. إنقاذ حياة مريضة في مستشفى أسيوط الجامعي

نجح فريق طبي من قسمي جراحة المخ والأعصاب وأمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة سيدة حامل مصابة بورم بالغدة النخامية مع مضاعفات نزيف حاد، وذلك بعد تدخل جراحي دقيق تزامن مع عملية ولادة عاجلة تأكيدًا للدور الريادي لمستشفيات جامعة أسيوط في إجراء العمليات الجراحية المعقدة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

اكتشاف ورم بالغدة النخامية

وكان مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور طارق راجح، قد استقبل سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا في شهرها الأخير من الحمل، تعاني من شلل بحركة العين وسقوط في الجفن الأيمن وضعف بالإبصار.

وكشفت الفحوصات وجود ورم بالغدة النخامية مع نزيف فوق الورم، ما استدعى تدخلاً فورياً لإنقاذ حياتها.

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية متكاملة تضمنت إجراء عملية ولادة عاجلة يعقبها استئصال الورم في تدخل جراحي دقيق.

وأعلن الفريق الطبي نجاح عمليتي الولادة وإزالة الورم، مع استقرار حالة الأم والطفل وخروجهما من دائرة الخطر.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة مستشفيات جامعة أسيوط على التعامل مع أكثر الحالات الطبية تعقيدًا، وتضافر جهود فرق متعددة التخصصات لخدمة المرضى في صعيد مصر.