تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
محافظات

ولادة واستئصال ورم.. إنقاذ حياة مريضة في مستشفى أسيوط الجامعي

إيهاب عمر

نجح فريق طبي من قسمي جراحة المخ والأعصاب وأمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة سيدة حامل مصابة بورم بالغدة النخامية مع مضاعفات نزيف حاد، وذلك بعد تدخل جراحي دقيق تزامن مع عملية ولادة عاجلة تأكيدًا للدور الريادي لمستشفيات جامعة أسيوط في إجراء العمليات الجراحية المعقدة،  تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

اكتشاف ورم بالغدة النخامية  

وكان مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور طارق راجح، قد استقبل سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا في شهرها الأخير من الحمل، تعاني من شلل بحركة العين وسقوط في الجفن الأيمن وضعف بالإبصار. 

وكشفت الفحوصات وجود ورم بالغدة النخامية مع نزيف فوق الورم، ما استدعى تدخلاً فورياً لإنقاذ حياتها.

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية متكاملة تضمنت إجراء عملية ولادة عاجلة يعقبها استئصال الورم في تدخل جراحي دقيق.

وأعلن الفريق الطبي نجاح عمليتي الولادة وإزالة الورم، مع استقرار حالة الأم والطفل وخروجهما من دائرة الخطر.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة مستشفيات جامعة أسيوط على التعامل مع أكثر الحالات الطبية تعقيدًا، وتضافر جهود فرق متعددة التخصصات لخدمة المرضى في صعيد مصر.

جراحة المخ والأعصاب فريق طبي أمراض النساء والتوليد جامعة أسيوط إنقاذ حياة سيدة ورم بالغدة النخامية تدخل جراحي

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

أرشيفية

الإمارات تطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مؤسساته

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

