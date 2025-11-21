توجيهات من محافظ أسوان بالتدخل لتخفيف المعاناة عن أسرة بعد تعرض منزلها لحريق

فى لفتة أبوية وإنسانية أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير التضامن الإجتماعى محمد يوسف بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للتدخل السريع لإحتواء تداعيات الحريق الذى تعرض له منزل أسرة محدودة الدخل بمنطقة الجوزيرة بمدينة أسوان.

وأكد المحافظ ضرورة إتخاذ إجراءات الحماية الإجتماعية وصرف التعويضات المالية والعينية للأسرة المكلومة لتخفيف المعاناة عنها.

ومن جانبه أوضح مدير عام التضامن الإجتماعى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم التعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور أحمد موسى لسرعة إحتواء تداعيات الحريق حيث ستقوم المديرية بتسليم الأسرة بطاطين ومفروشات ، مع صرف إعانة مالية عاجلة بواقع ألفين جنيه ، ثم صرف مبلغ 20 ألف جنيه.

لفتة أبوية

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير عن أنه تم إيفاد فريق عمل المؤسسة إلى منزل الحاجة سعاد عبد الله محمود 65 عام وهى أرمله اميه تعول أسرة مكونة من 4 أفراد منهم الحالة وحفيداتها وهم عدد 2 من الفتيات إحداهما 20 عام ، والأخرى 18 عام ، بالإضافة إلى أبن أختها 25 عام وجميعهم بحالة جيدة وتم وخروجهم بآمان من الحريق.

وأشار إلى أنه سيتم بالتوازى صرف إعانة مالية شهرية ، علاوة على ترميم المنزل وإعادة الشئ لأصله لأنه إيجار ومبنى من الطوب اللبن ، وشهد تهالك وتأثر بعض الحوائط من آثار الحريق و مياه الإطفاء.

وأكمل أحمد موسى بأنه سيتم أيضا صرف عدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية تعويضا للأسرة عن المستلزمات المنزلية التى أحترقت ومنهم ثلاجة و غسالة و بوتاجاز ، فضلا عن عدد 2 سرير بمشتملاتهم ، وعدد 2 مروحه سقف ، وكذا دولاب خشبى .