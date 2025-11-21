قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توجيهات من محافظ أسوان بالتدخل لتخفيف المعاناة عن أسرة بعد تعرض منزلها لحريق

محمد عبد الفتاح

فى لفتة أبوية وإنسانية أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير التضامن الإجتماعى محمد يوسف بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للتدخل السريع لإحتواء تداعيات الحريق الذى تعرض له منزل أسرة محدودة الدخل بمنطقة الجوزيرة بمدينة أسوان.

وأكد المحافظ ضرورة إتخاذ إجراءات الحماية الإجتماعية وصرف التعويضات المالية والعينية للأسرة المكلومة لتخفيف المعاناة عنها. 

ومن جانبه أوضح مدير عام التضامن الإجتماعى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم التعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور أحمد موسى لسرعة إحتواء تداعيات الحريق حيث ستقوم المديرية بتسليم الأسرة بطاطين ومفروشات ، مع صرف إعانة مالية عاجلة بواقع ألفين جنيه ، ثم صرف مبلغ 20 ألف جنيه. 

لفتة أبوية 

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير عن أنه تم إيفاد فريق عمل المؤسسة إلى منزل الحاجة سعاد عبد الله محمود 65 عام وهى أرمله اميه تعول أسرة مكونة من 4 أفراد منهم الحالة وحفيداتها وهم عدد 2 من الفتيات إحداهما 20 عام ، والأخرى 18 عام ، بالإضافة إلى أبن أختها 25 عام وجميعهم بحالة جيدة وتم وخروجهم بآمان من الحريق.

وأشار إلى أنه سيتم بالتوازى صرف إعانة مالية شهرية ، علاوة على ترميم المنزل وإعادة الشئ لأصله لأنه إيجار ومبنى من الطوب اللبن ، وشهد تهالك وتأثر بعض الحوائط من آثار الحريق و مياه الإطفاء. 

وأكمل أحمد موسى بأنه سيتم أيضا صرف عدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية تعويضا للأسرة عن المستلزمات المنزلية التى أحترقت ومنهم ثلاجة و غسالة و بوتاجاز ، فضلا عن عدد 2 سرير بمشتملاتهم ، وعدد 2 مروحه سقف ، وكذا دولاب خشبى .

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

