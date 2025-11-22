وزير الشباب: نهائي دوري الأبطال إمتداد للدور الريادي لمصر بكرة السيدات

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المباراة النهائية لبطولة الأندية الإفريقية للكرة النسائية بين فريق الجيش الملكي المغربي ونظيره فريق آسيك ميموزا الإيفواري والتي أقيمت على استاد قناة السويس، بحضور رسمي يعكس المكانة المتنامية للكرة النسائية على الساحة الإفريقية.



وحضر فعاليات النهائي بجانب الدكتور أشرف صبحي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، و المهندس هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من قيادات المنظومة الرياضية المصرية والإفريقية، إلى جانب ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.



وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لنهائي البطولة يأتي امتدادًا للدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الرياضة النسائية وتمكينها.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر أصبحت وجهة مميزة لاحتضان البطولات القارية والدولية بفضل البنية التحتية الرياضية الحديثة والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.



كما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للتعاون المستمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الرياضية مع المؤسسات القارية والدولية بما يخدم تطوير الألعاب المختلفة، خاصة كرة القدم النسائية التي تشهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.



وشهدت المباراة النهائية أجواء تنافسية قوية بين الفريقين المتأهلين، في ختام نسخة مميزة من البطولة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية وسط تنظيم احترافي أظهر قدرة مصر على إخراج الأحداث الرياضية بأعلى مستوى.



وفاز الجيش الملكي على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس في نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ الأندية لـ السيدات.



وتوج فريق الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية على حساب نظيره فريق آسيك ميموزا الإيفواري.



وحصل فريق مسار المصري على المركز الرابع عقب الخسارة أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.