قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب: نهائي دوري الأبطال إمتداد للدور الريادي لمصر بكرة السيدات

وزير الرياضة
وزير الرياضة
يسري غازي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المباراة النهائية لبطولة الأندية الإفريقية للكرة النسائية بين فريق الجيش الملكي المغربي ونظيره فريق آسيك ميموزا الإيفواري والتي أقيمت على استاد قناة السويس، بحضور رسمي يعكس المكانة المتنامية للكرة النسائية على الساحة الإفريقية.

وحضر فعاليات النهائي بجانب الدكتور أشرف صبحي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، و المهندس هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من قيادات المنظومة الرياضية المصرية والإفريقية، إلى جانب ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لنهائي البطولة يأتي امتدادًا للدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الرياضة النسائية وتمكينها.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر أصبحت وجهة مميزة لاحتضان البطولات القارية والدولية بفضل البنية التحتية الرياضية الحديثة والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للتعاون المستمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الرياضية مع المؤسسات القارية والدولية بما يخدم تطوير الألعاب المختلفة، خاصة كرة القدم النسائية التي تشهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

وشهدت المباراة النهائية أجواء تنافسية قوية بين الفريقين المتأهلين، في ختام نسخة مميزة من البطولة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية وسط تنظيم احترافي أظهر قدرة مصر على إخراج الأحداث الرياضية بأعلى مستوى.

وفاز الجيش الملكي على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس في نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ الأندية لـ السيدات.

وتوج فريق الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية على حساب نظيره فريق آسيك ميموزا الإيفواري.

وحصل فريق مسار المصري على المركز الرابع عقب الخسارة أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجيش الملكي أسيك ميموزا مسار مازيمبي دوري أبطال إفريقيا للسيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مجدى عاشور يجيب

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد