قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور وزير الرياضة .. انطلاق النسخة 11 من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز

دوري مراكز الشباب توتال انرجيز
دوري مراكز الشباب توتال انرجيز
كريم عاطف

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، أعلنت شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت عن انطلاق فعاليات النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 2025-2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد معتز نزال المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومسؤولي الشركة.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس اهتمام الدولة بدعم الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، موضحًا أن هذا الدوري يمثل منصة هامة لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجذب الشباب للمشاركة في الأنشطة المتنوعة داخل مراكز الشباب وأن تنفيذ النسخة العاشرة من الدوري كان من ثمار جهود الحكومة المصرية في تعزيز الرياضة والشباب، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة ستشهد مشاركة واسعة من مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية.


وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لشركة توتال إنرجيز على دعمها المستمر لمثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل رياضي واعٍ ومؤهل، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات لإنجاح الدوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، واكتشاف المواهب الواعدة بالتنسيق مع الأجهزة الفنية ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات، لاختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخبات المحافظات، وأن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد من أكبر المشروعات التي تنفذها الوزارة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب، بما يحقق أهداف التنشئة الرياضية المتكاملة للشباب، كما شدد على أهمية الالتزام بالقيم التربوية واللوائح المنظمة لمنافسات الدوري، وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سير البطولة بالشكل الأمثل.


من جانبه، أعرب معتز نزال المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، عن تقديره العميق لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل، مشيرًا إلى أن التعاون بين الشركة والوزارة يعكس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر و أن رعاية توتال إنرجيز لدوري مراكز الشباب تأتي في إطار التزام الشركة بدعم الشباب والرياضة، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي وتنمية روح التنافس الإيجابي، مشيرًا إلى استعداد الشركة لمواصلة دعم المبادرات والمشروعات الرياضية والاجتماعية في المستقبل.


وأضاف  معتز نزال، أن دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم الرياضة المصرية، وتمكين الشباب من إبراز قدراتهم ومواهبهم في إطار من المنافسة الشريفة والانتماء الوطني.


وفي إطار تطوير البطولة وتحفيز الفرق واللاعبين على المشاركة والتميز، تعلن اللجنة المنظمة عن تخصيص إجمالي جوائز مالية للفِرق الفائزة الاربعة.
كما سيتم تقديم أربع كؤوس لأفضل اللاعبين في الفئات التالية:
1. أفضل حارس مرمى
2. هداف البطولة
3. رجل المباراة النهائية
4. رجل البطولة


وتنطلق مرحلة جديدة للبطولة عقب إجراء القرعة بمشاركة 27 فريقًا يمثلون جميع محافظات مصر، وذلك في إطار حرص اللجنة المنظمة على تعزيز التنافس وتوسيع قاعدة المشاركة.


وسيتم الكشف أيضاً عن الشكل الجديد لتميمة البطولة لعام 2026، في خطوة تهدف لتطوير هوية البطولة وإضفاء طابع عصري ومميز على الحدث.


جدير بالذكر أن دوري مراكز الشباب توتال انرجيز يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على مستوى الجمهورية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتشاف مواهبهم الرياضية داخل مراكز الشباب في القرى والمدن المصرية، وقد ساهم الدوري، على مدار نسخه السابقة، في تقديم العديد من المواهب المتميزة للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة توتال إنرجيز دوري مراكز الشباب دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

أدوية- صورة أرشيفية

بنمو 459%.. أرباح النيل للأدوية تقترب من 170 مليون خلال 4 أشهر

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط : 200 مليون دولار لنحو 90 مشروعًا لتعزيز المساواة وتمكين المرأة

العبور الجديدة

العبور الجديدة تواصل إزالة الباعة الجائلين وتعزيز الانضباط في الممرات العامة

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد