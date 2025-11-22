محافظ أسيوط يفتتح معرض مشغولات دار الرعاية الاجتماعية للرجال

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المعرض الحرفي لورش دار الرعاية الاجتماعية للرجال بمدينة الفتح، والذي نُظم بالتعاون مع جمعية "أحلام الغد"، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم دور الرعاية وتمكين نزلائها من عرض منتجاتهم وتسويقها.

رافق المحافظ خلال الافتتاح حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب جيهان أحمد حفني، مدير إدارة الأسر المنتجة، والدكتورة سعدية نور الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية أحلام الغد، ومحمد خضير، مدير الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال.

مشغولات دار الرعاية الاجتماعية للرجال

وتجوّل المحافظ ومرافقوه داخل أرجاء المعرض، حيث تضمنت المعروضات باقة واسعة من المشغولات اليدوية والمفروشات والملابس الجاهزة والمخبوزات والإكسسوارات، وجميعها من إنتاج نزلاء الدار الذين شاركوا في إعدادها ضمن ورش تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وخلال زيارته لورش الدار، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من المدربين حول مراحل التصنيع والأدوات المستخدمة، كما تابع جانبًا من أعمال النزلاء أثناء تنفيذهم المنتجات داخل الورش.

وأعرب المحافظ عن إعجابه بحرفية التنفيذ وجودة المشغولات، مؤكدًا أهمية دعم البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة النزلاء وتمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب مهارات مهنية تؤهلهم للاندماج في المجتمع.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرص المحافظة على مواصلة دعم دور الرعاية والجمعيات الأهلية، وتوفير بيئة مواتية لتسويق منتجات النزلاء بما يضمن استدامة هذه الجهود وتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على المستفيدين.