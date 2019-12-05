مصطفى الفقي: الرئيس السيسي قادر على إدارة ثورة صناعية محلية ضخمة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة داخل الدولة المصرية وخارجها، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة لم تشهدها مصر من قبل.



وأضاف "الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن ذلك التطوير سيبدأ من تحويل مصر إلى مجموعة مصانع متوسطة وصغيرة، سواء في الأثاث أو السجاد أو الفخار.



ولفت إلي أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يؤدي إلى تقدم الأمم، مؤكدا أن قرار المحافظ البنك المركزي بإسقاط فوائد الديون عن أكثر من 5 آلاف مصنع، سيعطي دفعة قوية وجديدة للصناعة المحلية.



وأشار المفكر السياسي "مصطفى الفقي"، إلى أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي شملت وضع أسس شكل الدولة، وبناء البنية التحتية، أما الفترة الثانية فتتعلق بالإنسان سواء ثقافته أو بناء الإنسان أو الصناعة.