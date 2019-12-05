ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي قادر على إدارة ثورة صناعية محلية ضخمة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
Advertisements
توك شو
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة داخل الدولة المصرية وخارجها، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن ذلك التطوير سيبدأ من تحويل مصر إلى مجموعة مصانع متوسطة وصغيرة، سواء في الأثاث أو السجاد أو الفخار.

ولفت إلي أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يؤدي إلى تقدم الأمم، مؤكدا أن قرار المحافظ البنك المركزي بإسقاط فوائد الديون عن أكثر من 5 آلاف مصنع، سيعطي دفعة قوية وجديدة للصناعة المحلية.

وأشار المفكر السياسي "مصطفى الفقي"، إلى أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي شملت وضع أسس شكل الدولة، وبناء البنية التحتية، أما الفترة الثانية فتتعلق بالإنسان سواء ثقافته أو بناء الإنسان أو الصناعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد موسي يكشف فضيحة خلال لقاء تميم ووفد من حكومة السراج

اللحظات الأخيرة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى قبل وفاته .. فيديو

فضيحة جديدة تلاحق ترامب والأمير أندرو لعلاقتهما بـ قوادة |صور

بملابس منزلية.. سيرين عبد النور توجه رسالة لمتابعيها

هدف مصري خالص | تريزيجيه يهز شباك تشيلسي بتمريرة من المحمدي..فيديو

بعد 54 عامًا .. أول ظهور لـ منى وهبي بطلة مسرحية أنا فين وأنت فين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان المغربي الأحمر.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في مهرجان مراكش

بملابس منزلية.. سيرين عبد النور توجه رسالة لمتابعيها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق قبل النوم؟