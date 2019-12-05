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مرأة

بملابس منزلية.. سيرين عبد النور توجه رسالة لمتابعيها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:49 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
نشرت المطربة سيرين عبد النور، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، بإطلالة طبيعية وجذابة للغاية، حيث قامت بالتقاط صورة لها في منزلها، وهي تتابع تفاعل متابعيها على صفحتها، وعبر التعليقات.

وعلقت المطربة سيرين عبد النور، على صورتها، وكتبت "كثير مبسوطة بتفاعلكم معي على مسلسل "ديفا" هالتجربة الأولى من نوعها بالعالم العربي و عم تابع كل ردود الفعل عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي عبر غالاكسي فولد . وبعد في كثير مشاريع حلوة رح شارككن فيها بالأيام الجاية.. So excited with all your comments and reactions to "Diva" and im following up with your comments on all platforms thru my #GalaxyFold as i'm able to easily multitask and jump from one tab to another..So many more exciting news coming up soon. Stay tuned.

وارتدت المطربة سيرين عبد النور بنطالا باللون الرمادي، وتيشيرت باللون الأبيض، وعليه بعض الرسومات.

واختارت المطربة سيرين عبد النور ترك شعرها منسدلا بطريقة ناعمة، وغير متكلفة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيت أبرزت جمال عينيها بالأي لاينر، والآي شادو البينك، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

ولم تتكلف المطربة سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسورات، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية ورقيقة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
بملابس منزلية.. سيرين عبد النور توجه رسالة لمتابعيها
بملابس منزلية.. سيرين عبد النور توجه رسالة لمتابعيها
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