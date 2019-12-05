شاهد.. أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي

خسر نادي أستون فيلا، والذي يلعب لصفوفه المصريان، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، أمام نادي تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.





وشارك اللاعبان منذ بداية المباراة، لكن تريزيجيه تم استبداله في الدقيقة 76 باللاعب يوتا، أما المحمدي ، فقد شارك في المباراة بالكامل.





وأحرز تريزيجيه هدف أستون فيلا الوحيد، في الدقيقة 41، بعد عرضية رائعة من زميله أحمد المحمدي، والتي قابلها تريزيجيه مسكنًا إياها الشباك، موقعًا على أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي، بتسجيل وصناعة مصرية.



