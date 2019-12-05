كيف خدع الزمالك هاني سعيد لضمه دون علمه ودور الأهلي في الصفقة؟.. اللاعب يجيب

كشف هاني سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، المدير الرياضي لـ نادي بيراميدز، عن كواليس انضمامه للزمالك عام 2008 عقب تألقه مع فريقه وقتها الإسماعيلي.



وأكد هاني سعيد، في تصريحات لـ "قناة أون سبورت"، أن محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك وقتها تدخل في مفاوضات النادي معه لضمه واقنعه بالانضمام للقلعة البيضاء، مضيفا أنه وقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق.



وأضاف هاني سعيد، أن عقده مع الإسماعيلي كان مازال مستمرة مدته لموسم لينتهي؛ لذلك فضل إنهاء موسمه مع الإسماعيلي بهدوء والانضمام لـ الزمالك عقب ذلك، موضحا أنه عقد جلسة مع ممدوح عباس رئيس النادي وقتها وطلب منه إضافة بند شرط جزائي ينص على أحقيته بالرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده بشرط دفع ما تقاضاه من النادي إضافة إلى ما دفعه الزمالك لـ الإسماعيلي.



وتابع هاني سعيد أن ممدوح عباس رفض طلبه واخبره انه وقع بالفعل على العقود لذلك لا يوجد مبرر يجبره على الموافقة على طلبه مضيفا ان هذا الموقف أغضبه وقرر عدم الانضمام للزمالك حيث أحضر له محمد عبد المنصف العقود.



وأكد هاني سعيد، أنه عقد جلسة عقب ذلك مع مسئولي الأهلي واتفق على جميع بنود العقد.



أكمل أن مسؤولي الزمالك طلبوا منه بعد ذلك عقد جلسة معه لضمه مشددا ان حرص على المبالغة في طلباته المادية حتى لا تتم صفقة انضمامه للزمالك ليفاجأ ان مسؤولو النادي وافقوا على جميع طلباته المادية.



وتابع أنه أخبر مسؤولي الزمالك بأنه سيوقع على استمارات موافقته على الانضمام ليقوم أحد المسؤولين بدس ورقع استغناء الاسماعيلي عنه لـ الزمالك حيث وقع عليها دون علمه بأنها الاستغناء مشددا على أنه اضطر للمشاركة مع الزمالك حتى لا يتعرض للايقاف.



وأكمل أن عقب انضمامه للزمالك تعرض للكثير من الضغوط من قبل الجماهير بالاضافة لانها كانت فترة صعبة على النادي لتغيير مجلس الإدارة.