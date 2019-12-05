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فن

حمدى الميرغنى يشكر جمهور السعودية على نجاح "لوكانده الأوباش"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشر الفنان حمدى الميرغنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة له على أفيش مسرحية "لوكانده الأوباش" التى تم عرضها فى موسم الرياض بالسعودية.

وظهر "الميرغنى" فى الصورة بمفرده شاكرًا الجمهور السعودى على مجهوداتهم حيث كتب معلقًا عليها: "الحمدلله كانت بداية ممتعة مع أجمل جمهور في #موسم_الرياض #لوكاندة_الاوباش شكرًا للجمهور السعودي والمصري على الإستقبال الرائع ده ولسه مستنينكم ٣ايام كمان ".

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالى :
-الف مبروك .
-ربنا معاكوا ويوفقكم وتكسروا الدنيا.
- بالتوفيق يا نجم .
-مبروك يا أبو تمارا.

ويذكر أن مسرحية "لوكانده الأوباش" من تأليف محمد عز وإخراج د/أشرف زكى ، فيما يشارك الفنان البطولة "حسن الرداد وماجد المصرى وهالة فاخر وسعد الصغير ومحمد أسامة " حيث لاقت المسرحية إستحسان الجمهور السعودى والمصرى خلال عرضها فى موسم الرياض.
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