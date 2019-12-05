رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء شبكة أبحاث السرطان.. صور

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان، بحضور رؤساء جامعات بورسعيد، وكفر الشيخ، والزقازيق، ومطروح، ومدينة الأبحاث العلمية، ونواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ومنسقى الشبكة بالجامعات.



ورحّب رئيس الجامعة خلال الاجتماع بإنضمام هيئة الطاقة الذرية، وجامعة دمنهور، وجامعة مطروح إلى مجلس أمناء الشبكة.



وأشار الكردي، أن الشبكة توسعت بصورة كبيرة مؤخرًا في ضم أعضاء جدد، حيث أصبحت تضم 26 عضو بعد توقيع 3 جهات اليوم انضمامها للشبكة.



وقدم رئيس الجامعة الشكر إلى الأكاديمية الطبية العسكرية على تعاونها ودعمها الكامل لأنشطة الشبكة، مؤكدًا أن هذا التجمع الهائل للقوى البحثية في مصر أصبح قادرًا على تنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والجاري رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذها.



بدورها استعرضت الدكتورة نهى عوض، المنسق العام للشبكة القومية لأبحاث السرطان، تاريخ إنشاء الشبكة منذ عام 2010 وحتى الآن وتعاونها مع الهيئات والأكاديميات البحثية المختلفة وما تم إنجازه فى الفترة السابقة ورؤية كل جامعة.