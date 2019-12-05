ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كل ما تريد معرفته عن مركز التميز في الطاقة بجامعة عين شمس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:07 م
مركز التميز في الطاقة
مركز التميز في الطاقة
Advertisements
قســــم التعليــــم
شهدت جامعة عين شمس، الخميس، افتتاح مركز التميز في الطاقة بكلية الهندسة بالجامعة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بهدف تعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار في مجال الطاقة.

وقد قام بإفتتاح المركز السفير الأمريكي جوناثان كوهين، والسيدة شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ود. سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ود. ياسمين فؤاد، وزير البيئة، يصاحبهم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. إريك جريمسون مستشار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ود. أحمد غنيم، الباحث الرئيسي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومن خلال مركز التميز في الطاقة، سيتعاون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مع جامعة عين شمس في إعداد أبحاث تطبيقية رفيعة المستوى في مجال الطاقة، وخلق نظام إيكولوجي ديناميكي للابتكار في مجال الطاقة، بهدف مواجهة التحديات المحلية والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وسيتولى مركز التميز في الطاقة دعم الأبحاث التي تلعب دورًا بالغ الأهمية في نمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل وتوفير فرص للمنح الدراسية للطلاب لمواصلة الدراسة في المجالات المتعلقة بالطاقة في كل من مصر والولايات المتحدة، بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية لمصر، بالإضافة إلى تطوير مناهج هندسة الطاقة لتشتمل على دورات جديدة وتطوير برامج لإنشاء درجة علمية في الطاقة. كذلك يساعد مركز التميز في الطاقة في إقامة علاقات بين الباحثين والخبراء المصريين والأمريكيين، لدفع البحوث والابتكار في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للنمو الاقتصادي المصري في المستقبل.

ويعد هذا المركز الجديد جزءً من مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدتها خمس سنوات، والتي تبلغ قيمتها 90 مليون دولار، وتضم أيضا مركز التميز في الزراعة الذي تستضيفه جامعة القاهرة بالشراكة مع جامعة كورنيل، ومركز التميز في المياه بجامعة الإسكندرية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة. تركز المراكز الثلاثة على المجالات التي حددتها الحكومة المصرية كأولويات لها انطلاقا من رؤية مصر 2030 والتي ستقود البحث والابتكار في القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر مستقبلا.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من ضم أفريقي قوي إلى صفوفه.. تفاصيل

اغتسال المصاب بالعين بماء وضوء العائن.. طريقة الرسول في علاج المحسود

القتيلة رقم 390.. غضب في تركيا بعد مقتل راقصة أمام باب منزلها| تفاصيل

تصرف غريب من ريهام سعيد على السوشيال ميديا

لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

استقبال أول 10 جرارات أمريكية جديدة بميناء الإسكندرية | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: نبني على ما أسسه السابقون ولا نبدأ من الصفر

صراع العمالقة.. قطعة بلاستيك تتسبب في جروح بالغة لدبين.. صور

كلنا واحد.. الداخلية توزع المساعدات على قاطني حي روضة السيدة زينب.. صور