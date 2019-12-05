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أخبار البلد

الإتحاد العربي للنفط يرفض المادة 10 من قانون تفكيك الإنقاذ

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
انتقد الإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات العضو المراقب لدى منظمة العمل الدولية "إحدى منظمات الأمم المتحدة" عضو الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019 ،المادة رقم (10) التي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل، بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.

وجاء ذلك من خلال المحور الأول يتمثل في مخالفته للإتفاقيات والمواثيق الدولية ،والتي تتمثل في نصوص الاتفاقية الدولية التالية : "أ" إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1984م والصادر عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة على أنه لا يجوز أن تكون منظمات العمال وأصحاب العمل عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية.

"ب" الاتفاقية العربية لسنة 1977 والصادرة عن منظمة العمل العربية عضو جامعة الدول العربية، في مادتها (21) أنه لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال إلا بحكم قضائي، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.

"ج" نص المادة (80) في ملحق الاتفاقية العربية لسنة 1970 بأنه لا يجوز حل النقابات إلاّ بحكم قضائي أو للأسباب التي تنص عليها انظمتها الأساسية.

و المحور الثاني هو إن الحركة النقابية السودانية الممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم ،كيان شرعي وجاء في إطار إنتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة محلية وعربية ودولية ،وهي جهة بارزة في الأمانة العامة للاتحاد الدوليّ لنقابات العمال العرب.

و تُعد أهم وأبرز مكوناته على المستوى الهيكلي والقيادي،و أن القيادات النقابية السودانية المنتخبة عبر المؤسسات الدستورية للاتحاد الدوليّ تشغل مواقع متقدمة في المجلس المركزي للاتحاد الدوليّ ولها عضوًا منتخبا متفرغًا في الأمانة العامة ، فضلا عن أنها ممثلة في المراكز القيادية النقابية الدولية والإقليمية والعربية وممثلة في الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية.

بالإضافة إلى الروابط الثنائية الوثيقة بين العديد من الاتحادات الإقليمية والدولية، كما أن النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري برئاسة النقابي شيخ الدين خضر، عضو فاعل في إتحادنا العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات..وطالما دافع "إتحاد السودان" ونقاباته العامة عن حقوق عمال السودان المشروعة ،وكذلك عن وحدة العمال العرب ،ولازالوا نموذجا يحتذى به في الأخلاق النقابية ،والممارسة النقابية والعمالية محليا وعربيا وافريقيا ودوليا .

و طالب الاتحاد العربي للنفط، الجهات الرسمية المسؤولة في السودان الشقيق بإلغاء المادة 10 من قانون الإنقاذ التي تجيز حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل، لأنها تخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي،ونحن على ثقة من مدى حرصكم على مصلحة العمل والعمال ومصلحة دولة السوان الشقيق ..وفقكم الله لما فيه خير السودان الشقيق،وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير .
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