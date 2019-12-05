محافظ بني سويف يناقش مجهودات الصحة خلال أسبوعين.. تحرير 133 محضرا واستخراج 640 شهادة .. وموافقة مبدئية على افتتاح وحدة المرأة بالمستشفيات وتجهيزها لحملة الرئيس

محافظ بني سويف:

الإعداد لمبادرة صحة المرأة و تدريب الفرق المشاركة في المبادرة

وضع تصور لتطوير أقسام العلاج الطبيعي بالوحدات الصحية

تدريب مكافحة العدوى لإخصائيي العلاج الطبيعي على مستوى المحافظة



ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة ،بالمحافظة التقرير نصف الشهري بشأن مجهودات القطاع الصحي، في مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة،والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا ،فضلًا عن جهود المديرية في جانب الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وتبين التقرير ،الذي عرضه د.عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة أنه " في الفترة من 16 إلى 30 نوفمبر الماضي" قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم عدد 3 قوافل طبية بقرى: الحرية 3 مركز الفشن،سربو مركز سمسطا، والعلالمة مركز بني سويف،والتي أسفرت عن الكشف على 4105 حالة،وعمل 352 تحليل دم،و75 طفيليات،وعمل أشعة لـ 57 حالة،وتحويل 19 حالة للمستشفيات ،و 88 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 372 مواطنًا،والكشف المبكر لـ 320 حالة، وإعداد 34 تقرير طبي.



وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على بعض المستشفيات المركزية والنوعية(ببا، الرمد، ناصر، اهناسيا، الفشن ،الصدر، سمسطا، الواسطى) لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 48 حالة عن طريق الخط الساخن رقم 137، وتحويل 76 حالة عناية مركزة من مستشفى مغاغة العام إلى مستشفيات محافظة بني سويف ، بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها.



وفي جانب العلاج الطبيعي ،فقد تم تدريب 3 دفعات تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين المديرية وكلية العلاج الطبيعي، فضلا عن بدء التشغيل لقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحميات والعناية المركزة وجاري استكمال تجهيزاته بالجهود الذاتية ،وصيانة أجهزة العلاج الطبيعي على مستوى المحافظة،بالإضافة إلى عمل تدريب مكافحة العدوى لإخصائيي العلاج الطبيعي على مستوى المحافظة ،وتدريب آخر استمر 4 أشهر بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي وإدارة التدريب بالمديرية ،وتم أخذ الموافقة المبدئية لافتتاح وحدة صحة المرأة بالمستشفيات وجاري تجهيزها،ووضع تصورلتطوير أقسام العلاج الطبيعي بالوحدات الصحية ،علاوة على المشاركة في حملة السمنة والنحافة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن.



وفي مجال التمريض"العلاجي"تم المرور الصباحي والمسائي على عدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية( ببا، ناصر، الواسطى، اهناسيا، الحميات، سمسطا، الفشن)،وتم التدريب على رأس العمل على ( التسجيل بالسجلات، تذكرة المريض CPR، معايير أمن وسلامة المريض،استقبال مريض قسم الاستقبال،الحقن الآمن ،عناية تمريضية لمريض AFMI ومريض " فشل التنفس" بعد فصله من جهاز التنفشس الصناعي ،وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 10وحدات صحية (رعاية عبد السلام عارف، رعاية بني سويف، رعاية المرماح ، الكوم الأحمر،إهوه، الملاحية ، تل كفر منصور، كفر ناصر، جزيرة ببا، بني حدير) ، وتم تدريب 25 ممرضة على أعمال نقص هرمون الغدة الدرقية وpuk برعاية المرماح ورعاية بني سويف.



كما قامت إدارة الشؤون الوقائية " قسم مراقبة الأغذية " بالمرور على 184 منشأة متنوعة،وتم سحب 326 عينة،وإعدام 279 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 133 محضرا، فيما تم استخراج 640 شهادة صحية.



وفي مجال الرعاية الأساسية فقد تم إعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسية إلى وزارة الصحة،والانتهاء من مبادرة فيروس سي للطلبة وجار الإعداد لمبادرة صحة المرأة و تدريب الفرق المشاركة في المبادرة ، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين ، والذي تم تعميمه في 150 وحدة صحية،حيث تم إنهاء إجراءات عدد 100 حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل) ،وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات.



وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 25 ندوة إعلامية للتوعية بأضرار التدخين ، وأساليب التغذية السليمة، المراهقة، الإدمان ، النظافة الشخصية ، أضرار الزواج المبكر، سرطان الثدي.



في حين قامت إدارة الثقافة الصحية بعقد 25 ندوة تثقيفية حول:الإسعافات الأولية ، سوء التغذية ،الأنيميا، الأنفلونزا، النظافة العامة ، سرطان الثدي، التهاب اللوزتين، السعال الديكي ،بينما قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بعمل ندوات توعوية وتثقيف صحي استهدفت 870 مريضًا،وعمل مقابلة أولية لعدد 480 مريضًا، وقام الاخصائيون الاجتماعيون بتقديم الدعم لعدد 65 مريضا درن وجذام،وعدد 350 مريض غسيل كلوي،وتدريب الاخصائيين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لعمل ندوات توعية عن التنمر المدرسي



ومن جانبه أكد محافظ بني سويف على استمرارية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة و المركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى،مؤكدا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة في خطة عمل الجهاز التنفيذي،وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.